"نشعر أننا قدمنا شيئاً كبيراً لقريتنا بعملنا التعاوني"

تقع قرية سحل في الريف الجنوبي الغربي لناحية تربه سبيه (15 كم) وتتبع إدارياً لبلدة تل معروف، ويعد كومين القرية من الكومينات الناجحة في المنطقة والتي تقدّم العديد من الخدمات للأهالي وبها ينظمون أعمالهم.

هذا ويعتبر الكومين الخلية الأساسية في تنظيم المجتمع في شمال وشرق سوريا، وتعتبر القاعدة التي ترتكز عليها الإدارة الذاتية في هيكليتها، وتعتبر انبثاقاً من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تهدف لإدارة الشعب نفسه بنفسه وتحقيق اكتفائه الذاتي وتوفير الخدمات ذاتياً بعيداً عن سلطة الدولة والمركزية.

تأسس كومين الشهيد ديروك في قرية سحل عام 2014، ومنذ ذلك الوقت قدم العديد من الخدمات للقرية بعمل تشاركي بين الأهالي.

وتعتبر حديقة القائد عبد الله أوجلان الواقعة وسط القرية، أحد منجزات كومين الشهيد ديروك، والتي أنشئت بتنسيق مع بلدية الشعب في تل معروف، بعد فترة قصيرة من تأسيس الكومين.

تقول غالية أحمد عضوة لجنة المرأة في مجلس بلدة تل معروف وعضوة كومين الشهيد ديروك، إن إطلاق اسم القائد على الحديقة جاء تقديراً لفكره وفلسفته.

وأشارت، استطعنا أن نوفر مكاناً ملائماً لأطفالنا للعب، ونشعر أننا قدمنا شيئاً كبيراً لقريتنا بعملنا التعاوني.

هذا ويتشارك أهالي القرية في الاهتمام بالحديقة وسقاية أشجارها والمحافظة على الألعاب الموضوعة فيها، كما أن الحديقة مزودة بمقاعد لجلوس الكبار أيضاً.

الية أكدت على الدور الكبير للتنسيق ما بين الكومينات والمؤسسات في الإدارة الذاتية لتوفير الخدمات، وقدمت مثالاً كومين قريتهم وبلدية الشعب في تل معروف وعملهم المنسق حيال الحديقة.

وتمنت أيضاً أن يكون هذا النموذج دافعاً للقرى الأخرى لتطوير العمل التشاركي الكومينالي، وزيادة الحدائق والمساحات الخضراء فيها.

(سـ)

ANHA