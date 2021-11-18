"نقف إلى جانبك، صمتك ليس الحل".. مشروع فلسطيني لمناهضة العنف ضد المرأة

تحت عنوان “نقف إلى جانبك، صمتك ليس الحل”، وبالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أطلقت المؤسسات القيّمة على مشروع "حماية الأسرة" داخل أراضي الـ 48 حملة خاصة لمناهضة العنف ضد النساء، ركزت على تشخيص الأضواء الحمر التي من خلالها يمكن التعرف على العنف.

وقدمت الحملة معلومات عن كيفية تشخيص علامات وحالات العنف الأسري للنساء عمومًا، وفي منطقة النقب خصوصًا، اعتمدت على معلومات صدرت في دليل خاص سابقًا. إذ أشارت المعطيات إلى أن النساء العربيات في النقب سجلن أعلى معدل من العنف الأسري الصامت.

وفي سياقٍ متصل، تشير أبحاث إلى أن النساء العربيات في الداخل لا يقدمن شكاوى حيال تعرضهن للعنف، علمًا أنه منذ مطلع عام 2021، وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قتلت 12 سيدة فلسطينية، بحسب موقع "شريكة ولكن".

وشددت الحملة على ضرورة "كسر الصمت" القائم لدى النساء في سبيل محاربة ظاهرة العنف بشكل عامٍ، وضد النساء بشكلٍ خاص.

بينما يهدف مشروع "حماية الأسرة"، الذي انطلق مطلع العام الحالي بالتعاون مع جمعية "آذار" ومركز "إعلام"، إلى العمل على تعزيز الوعي لدى النساء العربيات في النقب في مجال الحماية الشخصية والأسرية، في ظل الحاجة الملحة إلى رفع الوعي المجتمعي عمومًا حول قضايا النساء وضرورة مساندتهن.

كما نفذ المشروع، الذي يحظى بدعم الاتحاد الاوروبي عددًا من الدورات للنساء في النقب، ركزت على تدابير حماية النساء، شاركت نحو 40 سيدة عربية من النقب. كما أُصدر دليل حماية الأسرة الأول في النقب، الذي يهدف إلى تعزيز ورفع وعي النساء العربيات حول حقوقهن، في مجال العنف عمومًا والأسري خصوصًا. كما يشمل دليلًا حول العناوين التي يمكن التوجه إليها في حال تعرضت النساء للعنف.

(د ع)