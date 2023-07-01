"نناضل لتنير حرية القائد أوجلان الجسدية حياتنا كما أنار فكره عقولنا"

وجاء حديث المبادرة، خلال توضيح ما يشهده سجن إمرالي في تركيا، من عزلة مشددة تفرضها السلطات التركية على القائد أوجلان، أخرها حظره مجدداً اللقاء بذويه ومحاميه، في الـ 26 من نيسان الفائت، بحجة ما تسميه "العقوبات الانضباطية"، "الأسباب، الأهداف، آلية العمل المطلوبة"، لوكالتنا.

ولم ترد منذ 25 آذار عام 2021، أي معلومات عن القائد أوجلان المعتقل في سجن إمرالي بتركيا، منذ أكثر من 25 عاماً.

عضو المبادرة، الحقوقي، محمد حسام الشواخ، قال: "تستمر العزلة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان تحت ما يسمى العقوبات الانضباطية منذ 25 آذار 2021 وتواصل السلطات التركية رفض السماح لهيئة المحامين وعائلة القائد عبد الله أوجلان ورفاقه بزيارته، رغم طلبات الزيارة التي تقدم بشكل دوري مرتين أسبوعياً".

وأوضح الشواخ "كالعادة تضع حججاً غير قانونية لاستمرار العزلة، ما يزيد الشكوك حول الوضع الصحي للقائد".

وشدد على ضرورة تكثيف الفعاليات الشعبية الرافضة للعزلة، حتى إنهاء العزلة، وإجبار السلطات التركية على إطلاق سراحه، وقال: "علينا نحن أهالي شمال وشرق سوريا الذين نلنا حريتنا بفضل فكر القائد، تكثيف حملاتنا الشعبية والجماهرية للضغط على الرأي العام؛ لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ولفت الحقوقي، إلى أن "تشديد العزلة في الآونة الأخيرة على القائد تأتي بسبب انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان على نطاق واسع، وكما نعلم كلما ازداد فكر القائد توسعاً وانتشاراً ازدادت معه خباثة الحكومة التركية، التي تدرك أن هذا الفكر سيحطم أحلامها التوسعية، لذلك تسعى إلى القضاء على هذا الفكر، من خلال العزلة المشددة المفروضة على القائد واستهداف المؤمنين بفكره".

واتفقت، الحقوقية، وعضوة المبادرة، سهام مصطفى، مع زميلها الحقوقي في اللجنة، في أن تشديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان يأتي بسبب انتشار فكره الحر وفلسفته في الشرق الأوسط وإيمان الملايين به، مضيفةً "وخوف القوى الرأسمالية من تحقيق الشعوب حريتها بفكر القائد".

وعدَّ محمد حسام الشواخ، حرية القائد أوجلان النقطة الأهم لدى شعوب المنطقة في تحقيق حريتها، كما وترى الحقوقية، وعضوة لجنة حرية القائد، سهام مصطفى، في حريته الجسدية، حرية الشعوب وحماية استقرار المنطقة وحماية للتعايش المشترك.

ويرى عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله اوجلان، محمد حسام الشواخ، أن مواظبة الشعوب على التكاتف، وترسيخ الوحدة، وأخوة الشعوب، والاعتراف بالآخر، والمساوة، رداً شعبياً يقصم ظهور القوى المتآمرة على القائد أوجلان ومشروعه المطروح الأمة الديمقراطية، لذلك يستوجب "الاستمرار في نضالنا وكفاحنا لتنير حرية القائد الجسدية حياتنا كما أنار فكره وفلسفته عقولنا".

وكذلك لا ترى، الحقوقية، وعضوة المبادرة، سهام مصطفى، سبيلاً لتحقيق حرية القائد أوجلان، إلا عبر مواصلة النضال وفق ما خطّه القائد عبد الله أوجلان في أطروحاته، وقالت: "الشعوب التي تؤمن بفكر القائد عبد الله أوجلان والتي تعيش بفضله بأمن واستقرار وتآخٍ، نضالها وفق فلسفة القائد مهم، لكسر العزلة المفروضة عليه وتحقيق حريته الجسدية".

(م ش/ك)

ANHA