"نحن نقف مع أهالي شنكال ومقاومتهم حتى آخر قطرة من دمنا

كثّفت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة حربها ضد الشعب الكردي بواسطة الطائرات المسيّرة والحربية في شمال وشرق سوريا وشنكال.

واستهدفت مسيّرة تركية في الـ 7 من الشهر الجاري في ناحية خانصور التابعة لشنكال، سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، ما أدى إلى استشهاده وجرح ولديه.

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كما استهدف الطيران المسيّر التركي، في الـ 20 و الـ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، سيارتين؛ مدنية وعسكرية في مدينة كوباني، أدى إلى استشهاد 5 أشخاص. واستهدف في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

واستهدف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي مبنى مجلس الشعب في خانصور في الـ 11 من كانون الأول الجاري.

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وحول الاستهداف الأخير في شنكال، أكد المواطن، إسماعيل محمد من كوباني "أن شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته متضامن مع شنكال وأهله".

وتابع إسماعيل "لن يستطيع الاحتلال التركي احتلال المناطق الكردية؛ لأن شعبها يمتلك إرادة ونهجاً يسير عليه".

وأضاف إن "الدولة التركية لن تستطيع إبادتنا؛ لأننا سائرون على نهج وفلسفة القائد أوجلان ونهج الشهداء ولن نتراجع عن ثورتنا وقضيتنا حتى النصر".

واختتم إسماعيل كلمته بالتأكيد على النضال حتى النصر قائلاً "فلتحسب تركيا حساباتها للهزيمة؛ لأنها بدأت تنهار من الداخل وسيكون النصر حليف ثورتنا".

ومن جهتها، قالت المواطنة فاطمة إبراهيم مسلم، من كوباني، إن "دولة الاحتلال التركي تريد إبادة الكرد، ولكنها لن تستطيع ذلك مهما هاجمت بالطائرات وغيرها من الأسلحة".

وأضافت فاطمة مسلم: إن "شنكال لا يزال جريحاً وإن دولة الاحتلال التركي تريد ارتكاب المجازر بحق أهله المسالمين كما فعل مرتزقة داعش".

وأكدت فاطمة "أن أهالي شنكال لن يترددوا في الدفاع عن أمنهم وأرضهم مهما فعل العدو الفاشي"، مشيرة إلى "أن دولة الاحتلال التركي لن تستطيع كسر إرادة الشعب الكردي مهما حاولت".

بدوره تساءل المواطن، محمد صالح من كوباني قائلاً "ماذا تريد دولة الاحتلال التركي من استهداف المدنيين في شنكال؟ مؤكداً "أنها تستهدف الإدارة الذاتية في شنكال وشمال شرق سوريا؛ للقضاء عليها".

وأكد محمد في ختام حديثه على مساندة شعب شنكال قائلاً "نحن نقف مع أهالي شنكال ومقاومتهم حتى آخر قطرة من دمنا".

(م ع/ ف)

ANHA