وسار الوفد الزائر لخيمة الاعتصام في سيمالكا بتجاه معبر فيش خابور وأطلق هتافات "الخلود للشهداء"، الموت للخيانة".

ألقى عبد الحكيم فخر الدين ميرزا بياناً باسم لجنة التدريب في إقليم الجزيرة. وجاء في بداية البيان " كما تعلمون رفاقنا يستشهدون في جنوب كردستان جراء الهجمات التركية. الدولة التركية تسعى للقضاء على الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، تستخدم جميع أنواع الأسلحة بما فيها الكيماوية، تحدث التغيير الديمغرافي. هذا كله يجري على مرأى العالم أجمع. الأنكى أن هذه الهجمات تتم بموافقة حكومة جنوب كردستان".

وأضاف البيان " في هذه المرحلة على جميع الكرد الاتحاد ضد المخططات القذرة. لكن حكومة جنوب كردستان تدعم المحتلين بشكل علني، تدعم قتل أبناء وبنات الكرد الذين يناضلون ويضحون بأنفسهم من أجل الشعب الكردي. هذا دليل قاطع على التواطؤ بين الدولة التركية وإدارة جنوب كردستان".

وطالب البيان إدارة جنوب كردستان بالاستجابة لمطالب أمهات الشهداء وإعادة جثامين الشهداء والتراجع عن التعاون مع المحتلين.

وتحت خيمة الاعتصام، تحدث رئيس الحزب الجمهوري الكردستاني بكر محمد " سنواصل الالتزام بنهج شهدائنا ما دمنا على قيد الحياة.

ووصف محمد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمعيبة، وقال " مهما حدث كان عليهم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) تسليم جثامين الشهداء. وضع اليد على جثامين الشهداء على أرض كردستان، شي معيب".

ولفت رئيس الحزب الجمهوري الكردستاني إلى وجود هوة شاسعة بين مطالب الشعب بالوحدة بين الكرد وبين سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني" كان من المفروض أن يلعب مسعود البرزاني دوراً قيادياً، لكنه يخون الشعب الكردي. مسعود البرزاني تسبب باستشهاد الألاف من الكرد. نحن نحمي وحدة الكرد ولكنهم يضعون يدهم على جثامين شهدائنا".

بدوره، دعا الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة محمد صالح عبدو الشعب الكردي للوقوف في وجه نهج الخيانة "على شعبنا أن ينتفض ضد هذا الوضع".

(م)

ANHA