"نحن خلف القائد وعلى نهجه مستمرون ومقاومون"

تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة المطلقة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي؛ من خلال منع ذويه ومحاميه من اللقاء به، إلى فرض إجراءات تعسفية بحقه، ومنعه من التريّض حتى بالمشي، في إطار عزلة مشددة تطبقها على القائد.

استنكر المواطن، محمد إيبش، انتهاكات الدولة التركية من إبقاء القائد عبد الله أوجلان تحت العزلة المشددة في سجن إمرالي ومنع ذويه ومحاميه من مقابلته، وقال بهذا الصدد: "تمنع الدولة التركية لقاء القائد بمحاميه خوفاً من توجيهاته التي تشكل خطراً على سياسة الدولة التركية وتعارض ذهنيتها السلطوية".

ومضى في شرح هذه المخاوف، وأفاد: "الدولة التركية تدرك أن الحل والخلاص لأزمة الشرق الأوسط يكمن في فكر القائد وفلسفته".

كما استنكر إيبش أيضاً صمت المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية، وقال: "إن تلك المنظمات تدّعي حماية حقوق الإنسان، لكنها ترضخ لضغوطات الدولة التركية وتصمت لأجل مصالحها".

إيديولوجية القائد مبنية على براديغما الديمقراطية والحرية

بدوره تساءل محمد عبو عن صمت المؤسسات الدولية واتخاذها موقف الأعمى أمام ما تمارسه الدولة التركية بحق القائد عبدالله أوجلان، وقال بهذا السياق "إن سلب الدولة التركية حق القائد بممارسة رياضة المشي غير قانوني".

وأكد عبو على أن فكر وفلسفة القائد مبني على أسس براديغما الحرية ورافض لعقلية الأنظمة الاستبدادية والحداثة الرأسمالية، مضيفاً: "إن الدولة التركية ومن خلال تشديد العزلة تعمل على منع نشر أفكار القائد الداعي للسلام والمنادي بأخوة الشعوب".

نوّه عبو إلى أن الدولة التركية تكرر سيناريو الدولة العثمانية القائمة على الإبادة مبيّناً بقوله: "القائد عبد الله أوجلان كشف قناع الدولة التركية المستتر هذا ما أثار غضبها لذا تعزل القائد عن شعبه".

النضال من أجل القضية الكردية مستمر

ومن جانبها، قالت المواطنة، أمينة عبدو، إن الدولة التركية تخدع نفسها بإنهاء القضية الكردية من خلال تشديد العزلة على القائد، مؤكدة على أن "القضية الكردية لن تزول حتى لو بقت على عاتق شخص واحد، وذلك نتاج ما غرسه القائد من فلسفة وأفكار في شعبه".

وأكدت أمينة في ختام حديثها أن الشعب سيناضل وسيقوم بالمزيد من الفعاليات حتى رفع العزلة عن القائد وتحريره جسدياً وقالت: "ما دام القائد يقاوم في السجن فنحن خلفه وعلى نهجه مستمرون ومقاومون".

(ف)

ANHA