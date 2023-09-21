أحيت النساء وأهالي شمال وشرق سوريا، الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة ""Jin, Jiyan, Azadî ومقتل جينا أميني، بإقامة سلسلة فعاليات داعمة ومؤيدة للنساء في روجهلات وإيران، حيث أكدت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر، أن النساء يدعمن الانتفاضة ضد الذهنية السلطوية والأنظمة الأبوية.

وأشارت إلى أن الأنظمة السلطوية تستهدف بشكل دائم إرادة المرأة الحرة التي تحاول الوصول إلى جميع النساء بهدف تعزيز دورهن في المجتمع، ونوّهت إلى أن هذه الأنظمة تفرض قرارات تقوّض من حرية المرأة، بقولها: "يريدون تكوينها حسب مشيئتهم وليس وفقاً لجوهر المرأة الحقيقي".

لافتة إلى جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بالقول: "ما الذنب الذي ارتكبته جينا أميني سوى أنها أرادت أن تعيش بحريتها وجوهرها وتثبت للعالم أنها ليست سلعة للبيع والشراء، ورأينا كيف تم استهدافها بوحشية باسم الدين والأخلاق".

عدالت عمر، أوضحت أن هدف النساء منذ انطلاقة الثورة في روج آفا وشمال وشرق سوريا، هو بناء مجتمع أخلاقي سياسي قائم على الحياة التشاركية والعدالة الاجتماعية، وقالت: "لهذا نرى أن أي ثورة بطليعة المرأة تستهدفها الأنظمة السلطوية".

مؤكدة "نضالنا سيستمر إلى أن نصل لجميع النساء سواء على مستوى شمال وشرق سوريا أو على مستوى الشرق الأوسط وحتى العالم؛ كون أوجاعنا واحدة ولهذا نضالنا ومقاومتنا مشتركة".

فيما نوّهت عضوة مجلس المرأة السورية، سهيل سنوح، من جهتها إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافها لرياديات الثورة، وذكرت مدى تشابه ذهنية الاحتلال التركي والنظام الإيراني في استهداف النساء.

من جانبها، أبدت الرئيسة المشتركة للجنة الاقتصاد في دير الزور، إيمان رعوش، تضامنها الكامل مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في روجهلات كردستان وإيران، وعاهدت بالسير على درب النضال والمقاومة، قائلةً: "نحن حليفات لكنّ في انتفاضتكن".

بينما استنكرت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في دير الزور، أمينة الصالح، جريمة قتل جينا على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، وقالت إن الهدف من قتلها "ضرب قضية المرأة والقضاء عليها؛ لأنها عماد المجتمع وأساسه".

(ي م)

ANHA