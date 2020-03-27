"نحن في الخارج من أجل سلامة وخدمة من في الداخل"

وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تعميماً أعلنت فيه فرض حظر التجول في مناطق شمال وشرق سوريا من 23 آذار من الشهر الجاري، والذي سيستمر 15 يوماً قابلاً للتمديد، كإجراء وقائي لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد العالم أجمع.

واستثني من التعميم الصادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية مراكز الصحة العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب الأحمر والصيدليات، ولجان التعقيم وعمال النظافة والأفران ومحال بيع المواد الغذائية، وسيارات نقل المواد الغذائية وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات، بالإضافة إلى الإعلام وقوى الأمن الداخلي.

المستثنون من القرار لديهم مهام للعمل لدرء خطر تفشي فيروس كورونا في المنطقة، المراكز الصحية تعمل من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ولجان التعقيم والبلديات تقوم بتنظيف وتعقيم المدن والنواحي، والأفران والمحال الغذائية لتلبية مستلزمات الأهالي، وقوى الأمن الداخلي لتأمين الحماية وتطبيق القوانين والإعلام لتغطية الأحداث والتطورات الحاصلة.

ناشد المستثنون من قرار حظر التجول في مناطق شمال وشرق سوريا الأهالي التقيد بالقرار، وأكدوا بأنهم في الخارج من أجل سلامة وخدمة من في الداخل أي في المنازل، وأطلقت عدّة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي، تحث الأهالي على الالتزام بالمنازل.

نسهر على أمنكم فابقوا في المنازل من أجلنا

عضو قوى الأمن الداخلي رستم عبد القادر حسين أوضح: " نعمل ليلاً نهاراً من أجل المحافظة على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال الـ 24 ساعة، نتمنى من أهلنا وشعبنا المكوث في المنازل من أجل سلامتنا وسلامتهم".

أما علي محمد شيرو عضو الكادر الطبي في مستوصف قرية أم الفرسان التابعة لمدينة قامشلو فأشار إلى أنهم يأخذون تدابيرهم أمام وباءٍ أشبه بالحرب العالمية، حيث اجتاح معظم دول العالم، وقال: "نحن هنا نسعى بكافة إمكاناتنا لمواجهة هذا الوباء".

وشدد شيرو على ضرورة توخي الحذر، والالتزام بالقرارات الصادرة.

كما شدد على ضرورة تكاتف كافة فئات المجتمع مع بعضهم البعض لدرء خطر تفشي وباء كورونا، وقال: "نحن في الخارج لكي نحافظ على صحة شعبنا".

المراسلة في قناة sterk tv أمارة باور أوضحت أن من يعمل ضمن إجراءات فرض حظر التجول هم من تتطلب طبيعة عملهم الاستمرار في خدمة الأهالي ومن بينهم الإعلام، ونوهت إلى أن عملهم يتطلب البقاء في الخارج لرصد الأحداث والتطورات الحاصلة، وبشكل خاص فيروس كورونا، ولإيصال كافة المعلومات إلى الأهالي عبر الوسائل الإعلامية التي يعملون فيها.

عبد الرحيم محمود يملك فرناً ضمن مدينة قامشلو، أوضح أنهم يعملون من الساعة 24:00 وإلى الساعة 14:00 حسب القرارات التي صدرت مؤخراً عن الإدارة الذاتية، بهدف تلبية متطلبات الأهالي من مادة الخبز، ونوه بأنهم يقومون بتوزيع الخبز على محال بيع المواد الغذائية في جميع الأحياء، والقرى والبلدات التابعة لمدينة قامشلو.

(أ ب)

ANHA