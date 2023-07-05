"نهج المقاومة والنضال مستمر على خُطا الشهيدة زيلان"

حضر استذكار الشهيدة زيلان (زينب كناجي)، الذي أقيم اليوم، في صالة المركز الثقافي شرق ناحية تل حميس، العشرات من عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأ الاستذكار المنظم من قبل مؤتمر ستار، بوقوف الحاضرين والحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مؤتمر ستار عذاري الفيحان، السيرة الذاتية للشهيدة زيلان التي نفذت عملية فدائية ضد جنود دولة الاحتلال التركي في ديرسم بباكور (شمال كردستان) في30 حزيران عام 1996، احتجاجاً على الهجوم ضد القائد عبد الله أوجلان، أسفر عن مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال.

عن العملية الفدائية للشهيدة زيلان، أوضحت عذاري الفيحان أن: "الشهيدة زيلان أرادت من خلال هذه العملية إيصال رسالتها، وأثبتت أنها امرأة جريئة وصاحبة إرادة وإصرار".

وأضافت: "واختارت أن تكون من الخالدات، لذلك أقدمت على هذه العملية وأثبتت أن المرأة قادرة على حماية القيّم الإنسانية والأخلاقية"، مؤكدة أن نهج المقاومة والنضال لا يزال مستمراً، والعشرات من الفدائيات سرن على طريق الشهيدة زيلان، ضد الظلم والطغيان والاستبداد.

عاهدت عذاري الفيحان باسم النساء في شمال وشرق سوريا، بمواصلة النضال على خطا الشهيدات (زيلان، وآرين وأفيستا، وسارا، وروكن)، وأكدت: "لن نستسلم لهجمات دولة الاحتلال التركي الساعية لكسر إرادة الشعب في شمال شرق سوريا".

وقالت: "في كل مرة نثبت بأننا أصحاب مشروع ديمقراطي إنساني، يحمي كافة حقوق الشعب السوري".

انتهى الاستذكار بترديد شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

(م ح/ي م)

ANHA