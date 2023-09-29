"نفتخر بمقاومتكم أمام العالم أجمع" كلمات كردستانيين للكريلا

يلقن مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (HPG) ومقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-Star) دروساً تاريخية لجيش الاحتلال التركي الذي يشن هجمات مستمرة منذ 23 نيسان 2021 على مناطق الدفاع مديا، وذلك عبر عملياتهم النوعية التي ينفذونها.

وازدادت وتيرة الهجمات منذ 9 أيلول، حيث أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) مؤخراً، بأن جيش الاحتلال التركي المحاصَر في زاب يشن هجمات جوية مكثّفة ضد منطقة متينا وساحة الشهيد دليل غرب زاب.

لن يستطيعوا إبادة شعب حماته الكريلا

مقاومة قوات الدفاع الشعبي ضد هجمات الإبادة لقيت دعماً شعبياَ كبيراً في روج آفا. الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، فاطمة عز الدين أكدت دعمهم لقوات الكريلا: "الذين يحمون كرامة الكرد من العدو الذي يحاول إنهاء الفكر الديمقراطي في شخص مقاتلينا".

وأكدت فاطمة عز الدين: "ليعلم العدو أنه لن يستطيع إبادة الكرد ما دامت قوات الكريلا تدافع عن أرض وكرامة هذا الشعب، ولن يتمكن من إنهاء هذه الحركة التي بنيت بفكر القائد عبد الله أوجلان".

"الوجود الكردي مرتبط بمقاومة الكريلا"

أما المواطن محمد محمود من مدينة ديرك، فشجب تعاون مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي وقال: "لن نسمح لأبناء كردستان بخيانة قوات الكريلا، لأن وجود الكرد مرتبط بوجود الكريلا، وجميعنا سندعم مقاتلينا حتى النفس الأخير".

وأكد محمود: "لن يتمكنوا تحقيق أهدافهم، فنحن هنا نناضل. نناضل إلى جانب مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

وخلال حديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK، جميل بايك، لصحيفة شار برس (Shar Press)، كشف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدم الدعم الاستخباراتي للدولة التركية، ويعمل على إبلاغ الدولة التركية بالساحات التي يتثبت منها الكريلا.

"نفتخر بمقاومتكم"

بدوره، أشاد المواطن دهام سعيد علي بمقاومة قوات الكريلا التي تستمد قوتها من الشهداء وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وقال: "قواتنا لم ولن تستسلم لهجمات الاحتلال التركي، فهي تناضل من أجل حماية جميع الشعوب وضمان السلام والأمان له، ومستعدة دائماً لرفع الظلم ونشر العدالة وحماية كرامة الشعوب".

وتوجّه دهام سعيد بحديثه إلى قوات الكريلا، بالقول: "نحن معكم حتى النهاية، وبكم نفتخر ونرفع رؤوسنا أمام الجميع".

من جانبه، أوضح المواطن أحمد طوري أن قوات الكريلا ليست لحماية الكرد وحسب، بل لحماية جميع الشعوب المضطهدة في العالم، وأكد على مواصلة دعمهم حتى تحقيق النصر.

(ح ر/آ)

ANHA