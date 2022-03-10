"ندى".. تحالف نسائي يسعى لترسيخ إنجازات المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وانبثق التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ندى)، عن المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في يومي الـ 30-31 تموز/ يوليو 2021 تحت شعار "بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية".

وكان من ضمن قرارات المؤتمر الثاني الإعلان عن بناء تحالف نسائي إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتبنى رؤية نسائية استراتيجية شاملة، أساسها المرجعية التكوينية لحقوق الإنسان، ويهدف لبناء مجتمع قائم على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

'التحالف.. ثمرة المؤتمر الإقليمي النسائي الثاني'

وخلال حديث لوكالتنا، كشفت عضوة اللجنة التأسيسية لتحالف "ندى" عن آلية عمل التحالف وأهدافه وأسباب تشكيله، بالقول: "هو تحالف جديد يضم ممثلات من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت اسم التحالف النسائي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ندى"، مشيرة إلى أن نواة التحالف تشكلت كثمرة للمؤتمر الإقليمي النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت: "دفعنا إلى ذلك التوجه النسوي، وما يواجه النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات ومخاطر جسيمة مقابل الفرص الكبيرة التي أمامهن، لذا كان لا بد من تشكيل تحالف، من أجل خلق قوة نسائية نافذة ورائدة في المنطقة".

أضافت عضوة اللجنة التأسيسية لتحالف "ندى"، ولاء بو ستيت، أنه وبناءً على التاريخ النضالي النسائي المُشرق، وعلى تجاربهن المتنوعة والغنية في النضال والكفاح ضد كل أشكال القهر والتمييز، ومن هذا المنطلق، كانت الرؤية التي أطلقت في مؤتمر بيروت، والذي حضرته أكثر من 200 امرأة من مختلف دول الإقليم، وممثلات عن عدد من المنظمات والجمعيات، بالإضافة إلى الشخصيات النسائية الناشطة من مختلف بلدان المنطقة، لتشكيل هذا التحالف.

'لتوطيد التعاون والتضامن والعمل المشترك'

أكدت ولاء بو ستيت أن الكيان الجديد وفق صيغته التأسيسية يأتي وفق أفق لتشكيل كيانٍ نسائي إقليمي، لتوطيد التعاون والتضامن والعمل المشترك، وصياغة خطط عمل مشتركة على المستوى الإقليمي، وذلك بغرض ترسيخ وتوسيع إنجازات المرأة في المنطقة، التي تعصف بها الاحتجاجات والحروب وثقافة العنف والمشاكل الطائفية والعرقية، وتطغى عليها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة.

مشددة على دور التحالف بالقول: "تشكلت لجنة نسائية إقليمية خلال المؤتمر الثاني تضم ممثلات على المستوى الوطني من مختلف البلدان، بهدف تحديد رؤية التحالف وأهدافه واستراتيجية عمله، وقد تم الوصول إلى وثيقة إطارية حول التحالف والذي تم الاتفاق على أن يضم أكبر عدد من التنظيمات والشخصيات النسائية المقتنعة بأهدافه".

وحسب ولاء أبو ستيت فإن اختيار هذا التوقيت، لإطلاق تحالف نسائي برؤية تُعلي صوت المرأة في كافة أقطار الإقليم، الذي يشهد تحديات غير مسبوقة في تاريخه، هدفه الرئيس التأكيد على قدرة النساء في إحداث تغيير كبير، ومع حلول اليوم العالمي للمرأة، كانت البداية، للإعلان عنه.

ومن المقرر أن يعقد التحالف ندوته الرقمية الأولى في الـ 14 من شهر آذار/ مارس الجاري، المعنون باسم "بالوحدة النسائية سنحقق المساواة الفعلية والديمقراطية الحقيقية".

(م ح/ي م)

ANHA