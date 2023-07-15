"ميراث مقاومة 14 تموز يتجدد في سبيل القضاء على الفاشية وسياسات الإبادة"

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم، اجتماعات جماهيرية وفعاليات في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا؛ استذكاراً لشهداء مقاومة 14 تموز والتعريف بمقاومتهم، شارك فيها الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية ووجهاء العشائر.

تربه سبيه

ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي ولات زردشتي، في اجتماع تربه سبيه، كلمة أشار فيها إلى أن سياسات الإبادة التي تنتهجها تركيا بحق الشعب الكردي والمكونات ليست جديدة، فتاريخها حافل بإراقة الدماء في سبيل طمس حرية وهوية المكونات والقوميات الأخرى، وشدد "ميراث مقاومة 14 تموز يتجدد اليوم في سبيل القضاء على الفاشية وسياسات الإبادة".

عامودا

أكدت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في اجتماع عامودا، هناء خالد أن مقاومة 14 تموز دلالة تاريخية تمثل إرادة الشعب الكردي والشعوب التواقة للحرية بوجه سياسات الإبادة، وانبعاث للإرادة الحرة"، وعاهدت بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر على سياسات الإبادة والمحتلين.

وانتهى الاجتماع بعرض سنفزيون عن مقاومة 14 تموز وترديد شعار "المقاومة حياة".

تل حميس

كما استذكر الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى أحمد، خلال اجتماع ناحية تل حميس، مناضلي حركة التحرر الكردستانية وشهداء 14تموز، وأكد أن "مقاومة 14 تموز بدأت ضد الظلم والوحشية التي كانت تنتهجها الفاشية التركية ضد المناضلين في السجون".

وبيّن مصطفى أحمد أن شهداء 14 تموز هم جسر عبور لجميع الشعوب التي انطلقت نحو مفهوم الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك والوقوف في وجه جميع السياسات التركية التي تحاك ضد شعب المنطقة.

وشدد على ضرورة انتهاج مقاومة 14 تموز في سجن آمد بشمال كردستان حتى تحقيق النصر.

تل براك

وفي ناحية تل براك، نظم مجلس ناحية تل براك بالتنسيق مع حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار عرضاً سنفزيونياً لأهالي الناحية يتحدث خلالها عن مقاومة 14 تموز، والأساليب الوحشية التي اتبعتها الدولة التركية الفاشية بحق المناضلين بهدف كسر عزيمتهم وإرادتهم.

الهول

وألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، عمار موسى في الاجتماع الذي نُظّم في ناحية الهول كلمة، أكد فيها أن مقاومة 14 تموز خرجت ضد الظلم والاستبداد والتعذيب الوحشي، لكسر إرادة الشعوب، وأن المقاومة التي أبداها الشهيد مظلوم دوغان الذي أطلق من خلالها شعار "المقاومة حياة" أصبحت شعلة تنير درب جميع المقاومين والثائرين في وجه الطغاة والمستبدين.

عين عيسى

فيما أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فايزة عبدي، خلال اجتماع الذي نظم في ناحية عين عيسى، أن "الدول المعادية للإدارة الذاتية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي تحاول اغتنام الفرص من خلال الاتفاقات العلنية والخفية مع حكومة دمشق وعدد من الأطراف الدولية لضرب مشروع الإدارة الذاتية وتحويل مناطقها إلى منطقة صراع طائفي وفتنة من خلال الحرب الخاصة بعد فشلها في دخول المنطقة عسكرياً بسبب المقاومة الباسلة التي أبداها شعب المنطقة والقوات المدافعة عنها".

وشددت "نعوّل على الوعي والتاريخ الحافل بالمقاومة في التصدي لكل المؤامرات التي تحاك وأساليب الحرب الخاصة.

ودعت في ختام كلمتها إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات الشهداء.

وعُقدت اليوم، عدة اجتماعات مماثلة في كل من النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة كوباني (ناحية الهباة - بلدة الهيشة - المخيم)، بهدف شرح الوضع السياسي وتأثيرات الحرب الخاصة التي تديرها الدول المعادية لضرب مشروع الإدارة الذاتية.

(كروب/ف)

ANHA