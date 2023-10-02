"متسلّحون بفكر القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق حريته الجسدية"

شجب أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو استمرار دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أنهم متسلحون بفكره حتى تحقيق حريته الجسدية.

المواطنة صباح وحيد أشادت بفكر القائد عبد الله أوجلان الذي سعى على الدوام إلى تحرير المرأة وناصر نضالها، وقالت: "الفكر التحرري التي دعا إليه القائد أرعب دولة الاحتلال التركي؛ لأن النساء انتهجن هذا الفكر لتحرير أنفسهن من براثن العبودية".

وأضافت "الاحتلال التركي يستهدف النساء جسدياً ونفسياً عبر الحرب الخاصة؛ لأنه يدرك أن تحرر المجتمع يكمن في تحرر المرأة"، وشددت "مستمرون في النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

بدوره، أدان المواطن خليل شندي استمرار دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان وصمت القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية حيالها والتي فضلت الصمت وعدم محاسبة تركيا بسبب تداخل المصالح فيما بينها، وأكد أن "هذه القوى والمنظمات بصمتها شريكة للاحتلال في استمرار العنف والعزلة واستعمار الشعوب".

ودعا الشعوب التوقة للحرية للنضال، قائلاً: "على الشعوب التواقة للحرية الخروج إلى الساحات بشكل يومي والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية الذي علّمها أسمى معاني الحرية والحقيقة".

وعن أهداف العزلة بيّنت المواطنة أفين شيخموس "العزلة تهدف إلى منع انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان التحرري"، وأكدت أن "شعب شمال وشرق سوريا ينتهج فلسفة القائد ومشروعه المتمثل في الأمة الديمقراطية"، وشددت "مستعدون لتقديم كل ما يلزم من أجل حرية القائد الجسدية".

من جهته، بيّن الشاب مزكين حسين أن "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي حرب خاصة تستهدف شعب المنطقة وخصوصاً الشبيبة والمرأة، لذا تمنع القائد من الإدلاء بأي تصريح أو اللقاء بمحاميه وأسرته؛ لأن شعب المنطقة آمن وتحرر بفضل فكره"، وأكد "شعب المنطقة سيقاوم على طريق فكر القائد التحررية من أجل ضمان حقوقه".

(آ)

ANHA