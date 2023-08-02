"متمسكّات بالنضال في سبيل تغيير العقلية الرجعية"

تشهد شمال وشرق سوريا من حين لآخر جرائم استهداف النساء وقتلهن، وقد وقعت آخر هذه الجرائم في ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، إذ تعرضت الشابة روعة مصلح العويد لجريمة قتل من قبل أشقائها.

وتحدثت الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، شاها خليل، لوكالتنا عن هذا الموضوع.

لفتت شاها خليل إلى استمرار جرائم قتل النساء من مئات السنوات، وقالت: "هذا التصرف ناجمٌ عن عقلية الهيمنة الذكورية ورفض حرية المرأة والفكر الرجعي. إذ يقتلون المرأة لأنهم يعدونها تمثيلاً للشرف، المرأة لا تمثل شرف أحد، وشرفنا هو أرضنا ووطننا، ولهذا نرفض عقلية الهيمنة الذكورية، ونقول إننا سنحوّل القرن الـ 21 إلى قرن حرية المرأة وليس قتلها، ونحن نناضل ونكافح في سبيل إحداث هذا التغيير بلا هوادة".

فيما يخص الأعمال والنشاطات التي يقوم بها المؤتمر بهدف تغيير عقلية الهيمنة الذكورية، كشفت شاها خليل أنهن يركزن على عقد النقاشات والاجتماعات مع وجهاء العشائر في المناطق التي تشهد هذا النوع من جرائم القتل، وتابعت حديثها قائلةً: "نشرح لهم قضية حرية المرأة والحياة المشتركة التي يتشارك فيها الرجل والمرأة في اتخاذ القرارات، على سبيل المثال ننظم في العديد من المناطق تدريبات خاصة بالرجال تتناول الحياة الحرة مدتها 3 أيام. إن إحداث التغيير الفكري يتطلب سنوات طويلة، وأصبحت آلاف النساء اليوم رياديات وقياديات في الثورة، وهذه خطوة ناجحة باتجاه التغيير".

وأكدت شاها خليل على ضرورة استثناء قتلة النساء من قرارات العفو والحكم عليهم بعقوبات مشددة، وأنه يجب محاكمتهم عن طريق الأهالي.

وأشارت إلى نموذج القائد عبد الله أوجلان الداعي إلى حرية المرأة، وقالت: "إحدى أسباب منع القوى المتآمرة لحرية المرأة هي فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان الذي يقول إن "أردت تحرير مجتمعٍ ما؛ فعليك البدء بالمرأة".

وأكدت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، على أن حرية المرأة هي هدفهم الأساس، مشددة "على النساء من مختلف مكونات شمال وشرق سوريا توحيد الموقف والانخراط في ثورة المرأة تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، فحينها ستتغير تلك العقلية، وستنعدم جرائم قتل النساء، وسنتمكن من إيصال شعلة ثورتنا إلى العالم أجمع، فنحن مصرات على ذلك".

(ر)

ANHA