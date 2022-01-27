"متحدياً الرئيس التونسي"... الغنوشي يدعو لجلسة برلمانية رغم إقالته

وكان مساعد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله ماهر مذيوب، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجّه رسالة إلى النواب لحضور جلسة عامة عن بُعد، اليوم الخميس 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتفاء بمرور الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.

وحذّر حزب التيار الشعبي من سعي الغنوشي إلى إعلان سلطة موازية في البلاد وتقسيم مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الغنوشي غير مقتنع أن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيساً للبرلمان، مبيناً أن هذه الدعوة محاولة بائسة من زعيم الإخوان ليقول للعالم إنه مازال رئيساً للبرلمان.

وبدورها، اعتبرت النائبة نسرين العماري أن الغنوشي لا يملك أي صفة لدعوة النواب إلى الاجتماع، مشيرة إلى أن ما يقوم به الغنوشي هو استفزاز واستهتار واستمرار في لعب دور الضحية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن في 25 تموز/ يوليو 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

(د ع)