"مثار قلق كبير".. اتحاد العمال في الرقة يطالب بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان

انتشرت منذ فترة، على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بتدهور الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان مما سبب استياء وقلقًا لدى كافة مكونات مناطق شمال وشرق سوريا، حيث خرج الآلاف منهم في تظاهرات حاشدة وبيانات عديدة طالبوا من خلالها بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان.

وتجمّع العشرات من العمال، في ساحة جامعة الاتحاد وسط مدينة الرقة، للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد العمال رودين محمد.

واستُهل البيان بالإشارة إلى آخر لقاء مع القائد، وكان في "تاريخ 7 آب 2019 وآخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي جرى بتاريخ الـ 27من نيسان 2020، وكان عبر الهاتف بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث كانت المرة الأولى التي يمنحونه فيها هذا الحق".

وأضاف البيان "ومنذ تلك الفترة لم نتمكن من معرفة أي معلومات إلى أن ظهرت بتاريخ 14آذار 2021 بعض الادعاءات حول حياة السيد أوجلان على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حيث إنه لم يتمكن محامي القائد من التواصل معه في إمرالي منذ فترة".

وطالب البيان "إننا نطالب بلقاء مع القائد أو إصدار بيان عن الادعاءات والأخبار التي تصدر حول وضع القائد الصحي، لأننا لا نعلم مصدر الادعاءات التي يتم الترويج لها بين الحين والآخر، ولكن المهم هو أن ما يتم الترويج له حول وضع القائد عبدالله أوجلان يتم بشكل ممنهج".

وأشار البيان "من المؤكد أن السبب الرئيس لهذا الأمر هو العزلة المشددة والمفروضة في إمرالي وقطع كل سبل التواصل أمامنا لأن سجن إمرالي ليس من السجون التي يمكن للمحامين والأسر زيارته بشكل دوري والاطلاع على الأوضاع الصحية وظروف الحياة هناك".

وأضاف البيان "‘إن مثل هذه الادعاءات هي مثار قلق كبير ويجب إزالة هذا القلق، وسبيل زواله هو العمل في أسرع وقت على إيجاد فرصة للتواصل مع إمرالي، نحن نطالب بإصرار بإنهاء العزلة التي تعتبر بحد ذاتها إجراءً سيئًا، وكذلك نطالب بإيجاد سبل للتواصل من أجل إزالة القلق حول صحة القائد وظروفه".

وناشد البيان في ختامه "مرة أخرى نناشد المسؤولين والسياسيين والإداريين جميعًا بالكف عن سياسات التمييز وسياسة العزلة المفروضة على السجن وعلى مجموعة من السجناء، ونطالب المسؤولين بالتحلي بالمسؤولية وفتح باب سجن إمرالي للاطلاع والاعتراف بحقوق التواصل والزيارات القانونية".

(خ ج)

ANHA