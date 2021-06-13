"مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" تنطلق في كوباني بمشاركة الآلاف

وتوافد الآلاف من أهالي إقليم الفرات إلى ساحة المرأة الحرة، للمشاركة في "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة".

وانطلقت المسيرة التي من المقرر أن تجوب شارع المحطة وصولًا إلى ساحة السلام بالقرب من معبر مرشد بينار الحدودي مع باكور كردستان.

وتأتي المسيرة دعمًا لمقاومة الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، وتأكيدًا على رفض هجمات الدولة التركية وتنديدًا بها، بالإضافة إلى التعبير عن الرفض الشعبي لإرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني مسلحيه إلى مناطق الدفاع المشروع، والتشديد على ضرورة أن يسحب قواته من المنطقة.

يشار إلى أن مسيرة الكرامة خرجت في مدينة قامشلو بمشاركة عشرات الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة في الـ١0 من حزيران/ يونيو الجاري.

(م ع/ج)

ANHA