"مستمرون في نضالنا حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وندحر الاحتلال"

تجمّع اليوم، أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، واتحاد المرأة الشابة والاتحاد الرياضي، والخطوط والمجالس المدنية، أمام مركز حركة الشبيبة الثورية وسط المدينة، حاملين المشاعل ورافعين الأعلام وصور القائد عبد الله أوجلان للمشاركة في مسيرة بالمشاعل.

وانطلقت المسيرة من أمام ملعب 4 نيسان البلدي وصولاً إلى دوار الميزان، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، سننتقم لقائدنا"، "عاش القائد أبو".

ولدى وصولهم إلى الدوار وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها عبدو جميلي، كلمة قال فيها إن "نعيش اليوم في عصر متناقض والصراع المحتدم بين قوى الشر والخير، المتمثلة بأصحاب المشاريع الاستبدادية القائمة على دماء الشعوب، وبين القوى الشعبية التي تسعى إلى التحرر والتخلص من كافة أشكال العبودية والاستبداد والديكتاتورية والعيش بسلام ومحبة".

وأضاف "نرى أن الدولة التي تحكمها عصابات لا تهنئ إلا بسفك الدماء والسيطرة على الشعوب الحرة، وأكبر مثال على ذلك الدولة التركية المحتلة، اختطفت القائد عبد الله أوجلان منذ ٢٥ عاماً، وشددت عليه العزلة ولم تكتفِ بذلك بل سلمته رسائل تهديد بدس السم له، وذلك بهدف إضعاف عزيمته والنيل من إرادته التي لم ولن يستطيعوا قهرها بالرغم من كافة الممارسات اللا إنسانية بحقه".

وأكد في ختام كلمته "نحن حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، نؤكد استمرارنا بنضالنا بكافة السبل والطرق الإنسانية والأخلاقية الممكنة، حتى نتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ونجدد عهدنا بالحفاظ على مكتسبات ثورتنا، وتحرير كافة أراضينا المحتلة لنعيش بحرية وسلام".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان وتنادي بتحقيق حريته الجسدية.

(ش س/ف)

ANHA