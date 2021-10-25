"مستعدون لحل السلاح والدفاع عن المنطقة"

لم تتوقف تهديدات دولة الاحتلال التركي على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجمات واسعة على شمال وشرق سوريا، وكذلك على لسان وزير خارجية ودفاع دولة الاحتلال التركي، على الرغم من عدم توقفها واستمرارها في مهاجمتها للمناطق المتاخمة لمناطق احتلتها في كل من "عفرين، سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض".

ويرى أهالي شمال وشرق سوريا، أن التهديدات الأخيرة من دولة الاحتلال التركي، استمرار لتهديداتها وهجماتها التي لم تتوقف على المنطقة، ومحاولة من الاحتلال التركي ومرتزقته، تهجير ما تبقى من السوريين من أراضيهم.

ويشير المواطن إدريس يونس من ناحية تل تمر إلى أن الاحتلال التركي يهدف إلى ارتكاب مجازر جديدة بحق السوريين، دون تمييز، لتوسيع رقعة احتلاله، وقال: "هذا ليس بجديد فتاريخ دولة الاحتلال معلوم لدى الجميع ومليء بالمجازر، وتحاول اليوم بشتى الوسائل تتريك أرضنا برفقة مرتزقتها".

وترى المواطنة ابتسام عيسى من أهالي الناحية أن تهديدات الاحتلال التركي ترمي إلى تهجير شعوب المنطقة بمختلف مكوناتها، لتسهيل احتلالها، وتغيير ديمغرافيتها، مستشهدة بما تشهده مدن محتلة "عفرين، وسري كانيه، وكري سبي/تل أبيض".

ولفتت إلى أن هجمات الاحتلال على المنطقة لم تتوقف، وتستهدف دون تمييز مكونات شمال وشرق سوريا.

وأكدت أن تكاتف وتلاحم المكونات في ناحية تل تمر، ستفشل أي هجمات على المنطقة، وتشبثهم بأرضهم، والدفاع عنها.

ومن جهته يقول المواطن إسماعيل الرحيل من الناحية: "تهديدات تركيا ضد المنطقة هي حرب إعلامية، فهي تريد أرضاً بلا شعب، وتحاول تهجير أهالي المنطقة بغية احتلالها".

ويضيف في لقائه لوكالتنا "في حال حصول أي هجمات على المنطقة فنحن لن نتخلى عن هذه الأرض، كونها أرضنا وأرض أجدادنا ولن نتخلى عنها، وسنتشبث بها مهما كلفنا الثمن"، مؤكداً أن جميع المكونات في المنطقة مستعدة لحمل السلاح والدفاع عن المنطقة وعن أرضهم.

وكذلك لفت المواطن إدريس يونس إلى أن أبناء المنطقة ومن كافة المكونات سيحمون مناطقهم، وسيقفون سنداً لقواتهم العسكرية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف هجمات الاحتلال التركي على الأراضي السورية.

(أ م)

ANHA