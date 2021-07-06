"مشاهير الكرد" كتاب يسلط الضوء على سيرة حياة 24 شخصية كردية

ويقع الكتاب في 134 صفحة من القطع الوسط، ويتناول سيرة حياة وأعمال 24 شخصية ثقافية واجتماعية كردية كان لها الأثر البالغ في الأدب الكردي.

ويتناول الكتاب بشكل خاص سيرة حياة وأعمال تسع شخصيات نسائية من التاريخ الكردي قلما تم تسليط الضوء على حياتهن، وكان لهن دور بارز في مسيرة الأدب الكردي والشرقي والعالمي مثل حفصة خان نقيب، نازك العابد وروشن بدرخان وست الشام وميهربان خاتون ومينا خان قاضي ومستورة الأردلانية.

واستند المؤلفان في بحثهم على العديد من المصادر والوثائق والمراجع التاريخية الأجنبية والعربية.

كما يتناول الكتاب أيضاً مواضيع أخرى هامة تتعلق بعيد نوروز القومي وكاوا الحداد وقصّة الطّوفان وحقيقة مدفع العيد وغيرها من المواضيع الأخرى.

وحول تأليف كتاب مشاهير الكرد قال المؤرخ بهجت أحمد: " إن العديد أساءوا للشعب الكردي ولم يتطرقوا إلى حقيقة الشعب الكردي وبطولاتهم، كما لم يدونوا في مؤلفاتهم عن تاريخ المشاهير كونهم كرد وخاصة الذين خدموا الثقافة والأدب والعديد من النواحي منذ العهد الميدي وحتى الآن".

وصدر للمؤلف بهجت أحمد كتاب بعنوان "مدخل إلى تاريخ ديرك الحديث" عرض في معرض هركول للكتاب في مدينة قامشلو.

(ك)

ANHA