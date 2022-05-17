"مقاومة آفاشين"...عملٌ فني في كوباني دعماً لمقاومة الكريلا

وأنهت ثلاثة فرق في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مقاطعة كوباني؛ عملاً فنياً بعنوان "مقاومة آفاشين" في ظل تعرّض مناطق الدفاع المشروع لعدوانٍ مشترك بين الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني منذ الـ 17 من نيسان/ أبريل الماضي.

وقد صرّح عضو إدارة مركز باقي خدو للثقافة والفن؛ الفنان عثمان بكي، أن فرق "بوتان وجيفارا وكورولا الثقافة والفن" قد أنتجت كليباً جديداً، شارك فيه العديد من الفنانين.

وحصلت وكالتنا على لقطات من الأغنية التي تتضمن مشاهد لمقاتلي الكريلا في جبال كردستان وشهداء معارك زاب وآفاشين؛ حيث من المقرر أن تطلق الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.

(ز س/د)

ANHA