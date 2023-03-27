"منظمة حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب متواطئتان مع تركيا"

مرّ عامان، ولا يعلم الشعب الكردي والكردستاني والمؤمنين بفكر القائد عبد الله أوجلان، عن قائدهم شيئاً؛ وأكد مكتب العصر الحقوقي في 25 آذار، عدم ورود أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والموكلين الآخرين، وأوضح: "لا يمكن تفسير ذلك بأي قانون أو حقوق، إن الدولة (التركية) لم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، ولم تُزل العقبات أمام المحامين والاجتماعات العائلية".

وأكد أبناء شمال وشرق سوريا أن سياسة العزلة المطلقة المطبقة بحق القائد عبد الله أوجلان، بعيدة كل البعد عن القيّم الإنسانية والأخلاقية، إذ أشار المواطن، محمد الأحمد من مدينة الحسكة إلى مرور قرابة ربع قرن على اعتقال القائد عبد الله أوجلان.

وأوضح الأحمد "دولة الاحتلال التركي بفكرها القمعي للحريات، وعبر تشديد العزلة على القائد أوجلان؛ تسعى إلى القضاء على المشروع الديمقراطي".

وأكد أن القائد عبد الله أوجلان موجود بفكره وعلمه بين عموم أبناء الشعب الكردي والكردستاني، وبيّن أن "فكره الحر والذي وضع أسس مشروع الإدارة الذاتية والعيش المشترك، يتجسد على أرض الواقع في المنطقة الآن".

أوضح الأحمد أن دولة الاحتلال التركي؛ تهدف للقضاء على الإدارة الذاتية، لذلك تشن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا الآن بالإضافة إلى انتهاج سياسة قمعية بحق المعتقلين في السجون التركية عبر منع اللقاء بذويهم.

وشجب الأحمد صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، حيال تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان وعلى المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية، وعدم القيام بواجباتها.

وأكد المواطن، عزيز علي "إن فكر القائد هو المفتاح الوحيد؛ لحل كافة الأزمات العالقة في الشرق الأوسط".

ورأى أن فكر وأيديولوجية القائد عبد الله أوجلان انتشرت في عموم الشرق الأوسط، وأصبح أوكسجين يستنشقه كافة شعوب المنطقة.

وبدورها حملت المواطنة، سناء محمد، مسؤولية تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان، لمنظمة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وأكدت أن صمتهما دليل على تواطئهما مع سياسات دولة الاحتلال التركي وعلى أنهما شركاء معها.

(م ح)

ANHA