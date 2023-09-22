"من واجبنا تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو"

تواصل الدولة التركيّة سياساتها الظالمة بحقّ القائد عبدالله أوجلان، فيما لا ترد عن القائد أي معلومات منذ 25 آذار عام 2021.

أدان أهالي عفرين في الشهباء سياسات الدولة التركيّة وطالبوا بتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان.

وقال المواطن حسين ولو: "ندين العزلة المفروضة على القائد آبو والصمت الدولي حيال وضعه، لا ترد أي معلومات عن القائد آبو منذ 25 آذار عام 2021، ونحن نؤكّد على مواصلة فعالياتنا حتّى تحقيق حريته الجسدية. كما نطالب لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة بالالتزام بواجبها الأخلاقي".

وأشارت المواطنة نديمة علو إلى أنّ المرأة وصلت إلى مستوى تكون فيها صاحبة القرار فيما يخصّها بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان وقالت: "علينا كنساء أن نناضل في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد آبو على الدوام. لقد نشر القائد آبو فلسفته بين الشعوب، لذا تخشى الدول المهيمنة من فكره وفلسفته، ولذلك يقومون بتشديد العزلة عليه أكثر يوماً بعد يوم، سنصعّد نضالنا في سبيل تحقيق حرية القائد آبو، فهو واجبنا الأوّل ومهمتنا الأهم".

وفي السياق ذاته، أوضح المواطن عبد العزيز كوسا أنّ نموذج القائد عبدالله أوجلان ولاسيما مشروع الأمة الديمقراطية يُعدّ الحل للأزمات المستمرة في الشرق الأوسط منذ القدم وقال: "ولهذا يشدّون العزلة على القائد ولا يسمحون لمحاميه بمقابلته، فهم يسعون إلى تحقيق مآربهم وغاياتهم السياسيّة في الشرق الأوسط والحصول إلى تنازلات من الشعب الكردي من خلال العزلة".

(ز ش/ر)

ANHA