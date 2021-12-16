وتسبب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني على قرى تل كره بيت وتل كيفجي والأشورية في ريف تل تمر الغربي، بخسائر طالت ممتلكات الأهالي ومواشيهم في القرى الثلاث المذكورة.

وعبّر أهالي قرية تل كره بيت العربية، عن استيائهم الشديد من القصف التركي المتكرر عليهم، والذي يتسبب بهلع شديد وخطر كبير على ارواحهم.

المواطنة عائشة جمو من أهالي قرية تل كره بيت، قالت لوكالتنا: "تعرضنا للقصف في حوالي الساعة الرابعة، من شدة الضربات ظنّ الجميع أنهم لن يخرجوا أحياء"، وزادت: "نحن لم نفعل شيئاً حتى يقصفوننا هكذا؟"

وبنبرة غاضبة مضت عائشة جمو قائلة إن الاحتلال ومرتزقته قصفوا قريتي الآشورية وتل كيفجي أول أمس، وقريتهم (تل كره بيت) أمس، لافتة إلى أن بعض كبار السن غير القادرين على المشي بقوا في القرية تحت القصف.

مضيفة بنبرتها المحتدة "يضربوننا كل يوم. وضعنا الآن تحت الصفر (في دلالة على مدى سوء حالهم)، نحن الآن بحاجة إلى الزجاج (لإصلاح النوافذ)، مواشينا، مواشينا هاربة في البرية، ونحن بقينا كل الأمس في البراري دون أي طعام".

ورمقت عائشة جمو مجموعة أطفال من حولها، بنظرات شفقة وعطف، لتضيف: هؤلاء الأطفال الأبرياء ما ذنبهم؟ ليتعرضوا للقصف.

فيما أشارت المواطنة درعا العلي من أهالي قرية تل كربيت، بيدها إلى الاتجاهات التي انهال عليهم القصف منها، قائلة: "قصفونا من هنا ومن هناك، والأهالي، ولولا تخفينا لكانوا خلّصوا وقضوا علينا".

وترفع درعا العلي كلتا يديها إلى السماء، وتقول "لماذا يا الله تقبل أن يقصفونا هكذا"، مؤكدة أن القصف تسبب بهلع شديد بين أطفالهم.

(س ر)

ANHA