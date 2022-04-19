"مكافحة الجريمة" يلقي القبض على مجموعة لصوص انتحلوا صفة عسكرية

ووفق ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، فأن أحد المواطنين تقدم بتاريخ 29 آذار الماضي ببلاغ مفاده تعرض منزله لعملية سرقة من قبل ثلاثة أشخاص.

هذا وقامت المجموعة التي انتحلت صفة عسكرية بالدخول للمنزل وربط المواطن وزوجته، وسرقوا 70 غرام ذهب و20 ألف ليرة سورية.

الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أشار إلى أن أعضاء مكتب مكافحة الجريمة، سارع بالرصد والمتابعة وجمع المعلومات، وبعد الاشتباه بثلاثة أشخاص بعد جمع الأدلة حول تورطهم من خلال المراقبة الشديدة، ألقى القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات، وذلك يوم أمس الاثنين 18 نيسان الجاري.

وأثناء التحقيق اعترفوا بأنهم نفَّذوا هذه العملية بعد تخطيط مُسبق لها وقاموا بانتحال الشخصية ليبعدوا الشبهَةَ عنهم.

قوى الأمن الداخلي حولت المجموعة إضافة للمسروقات لهيئة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

(سـ)