"مكافحة الجريمة" يلقي القبض على 4 لصوص في ريف الرقة

وقالت قوى الأمن الداخلي - شمال شرق سوريا في بيان، نُشر اليوم، على موقعها الرسمي "استمراراً للعمل الذي يقوم به مكتب مكافحة الجريمة في ملاحقة الفساد وضبط شبكاته، توصلت قواتنا إلى أربعة أشخاص يُشتَبه بقيامهم بأعمال السرقة، وبعد جمع الأدلة التي تثبت تورطهم، تم إلقاء القبض عليهم في كمين مُحكم وبحوزتهم المسروقات التالية:

– سلاح صيد نوع بومبكشن عدد 1

– منظار عسكري عدد 1

– كومبريسا عدد 1

– نشال مياه عدد 2

– راوتر عدد 1

– كف سيارة الكتروني عدد 1

تبيّن من خلال التحقيق معهم أنهم قاموا بالجناية المنسوبة إليهم، ليتم تحويل المضبوطات مع الجناة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن قواتنا تقوم بملاحقة ومحاسبة كل مَن تسوّل له نفسه سرقة ممتلكات أبناء شعبنا".

وكثفت قوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا عملياتها ضد اللصوص، واعتقلت عدداً كبيراً منهم في الأسبوعين الفائتين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

(م)