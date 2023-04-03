"مجزرة جندريسة دليل على كراهية الاحتلال التركي للكرد والشعوب التواقة للحرية"

ارتكب مرتزقة دولة الاحتلال التركي مجزرة في ناحية جندريسة المحتلة عشية عيد نوروز، راح ضحيتها 4 مدنيين من عائلة واحدة، وجيه عشيرة بني سلطان في مدينة منبج ماهر حج محمد استنكر المجزرة؛ وعزّى ذوي شهداء مجزرة نوروز، وقال: "جميعنا يعلم أن شعلة نوروز؛ تمثل التحرر من الظلم والاستبداد بالنسبة للشعب الكردي".

وأوضح ماهر حج محمد أن: "مجزرة جندريسة ليست الأولى التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، فمنذ احتلال عفرين ترتكب أبشع الجرائم بحق الأهالي، من قتل وخطف واستيلاء على ممتلكاتهم؛ بهدف إبادة الشعب الكردي".

واستنكر حج محمد الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعوب في المناطق السورية المحتلة، وأكد أنها: "وصمة عار على جبين الإنسانية، ودليل على عدوانية دولة الاحتلال التركي للشعوب التواقة للحرية، لأنها شريكة في هذه المجزرة".

وطالب حج محمد من القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة مرتكبي المجزرة، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي ارتكبت عشرات الجرائم بحق الأهالي في المناطق المحتلة.

وأكد حج محمد: "ندعم انتفاضة أهالي جندريسة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، ونؤكد أن عام 2023 سيكون عام الحرية لكافة الشعوب في المناطق المحتلة".

وأوضح حج محمد: "نحن شيوخ ووجهاء العشائر، سنزيد من وتيرة نضالنا بعزم وتكاتف كافة مكونات المنطقة، وسنحرر كافة المناطق المحتلة".

(د)

ANHA