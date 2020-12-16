"مجلس النواب البحريني قطر تقوّض جهود المصالحة الخليجية"

وأفاد مجلس النواب في بيان له أنّه يتابع باهتمامِ بالغٍ وقلقٍ كبيرين استمرار قطر من خلال دوريات خفر سواحلها،بانتهاك حقوق الصّيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصّيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية البحرينية".

وأكّد المجلس أنّ قطر خالفت كل قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوّة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، مشيرةً إلى أنه تجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وكذلك أعرب المجلس عن أسفه لاستمرارمثل هذه التصرفات المشينة، والمخالفة للمواثيق الدولية وانتهاك المبادئ الإنسانية والحريات الأساسية.

وفي السياق ذاته، نصح مجلس النواب البحريني بعدم التصالح مع قطر، قبل حلّ هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، كما طالبت بتمسك الجميع باتّفاق الرياض الذي وقّعت عليه الدول الأعضاء ومن ضمنها قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون الخليجي، والذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه.

(ي م)