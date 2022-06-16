"مجلس المرأة".. يطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال التركي بالمناطق المحتلة

ضمن سلسلة فعليات حملة "نظّمي.. قاومي.. حقّقي الحرية" لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، في الأول من حزيران الجاري وستستمر لغاية 15 تموز القادم.

أدلى مجلس المرأة في الحزب، اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام، أدان فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والجرائم التي ترتكبها بحق النساء خصوصاً وشعب المنطقة عامة.

حضر البيان العشرات من عضوات وأعضاء حزب سوريا المستقبل، وعدد من السياسيين والشخصيات الاعتبارية، وهم حاملين يافطات تؤكد على "توحدنا انتصارنا.. سنقاوم لنحمي"، و"المقاومة ضمان ثورة المرأة"، و "ثورة شمال وشرق سوريا ثورة لكل السوريين".

هذا وأكد البيان الذي قرئ من قبل الإدارية بمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بحلب، هناء كردوش، أن ما تفعله آلة الحرب الهمجية التركية من اعتداءات وانتهاكات بحق النساء ليس ألا "دليلاً على عجز وضعف المحتل الغاشم".

كما اعتبر أن الاحتلال يجدد نفسه، في قوله "مرت على هذه الأرض احتلالات عدة، فالعثمانيون بسياستهم التي اتبعوها تارة تحت غطاء الدين وتارة تحت ما يسمى العادات والتقاليد الخاطئة التي نشروها آنذاك، حيث عمّ الجهل والتخلف في المجتمع، وعاثوا في الأرض فساداً".

وطالب مجلس المرأة في ختام بيانه، بفتح تحقيق "عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين المحتلة وإدلب من خطف وقتل والإتجار بالأعضاء، وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم"، مؤكداً "بثورتنا ثورة شمال وشرق سوريا، سوف ندحر المحتل ونحرر سوريا من رجس المستعمر".

(م ع/ي م)

ANHA