"مجلس المرأة" يدين الهجوم التركي على سيارة نقل الركاب على طريق قامشلو- عامودا

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، صباح اليوم الخميس، سيارة تقلّ مواطنين على طريق قامشلو- عامودا، شرق منتجع فاروج، كانت قادمة من عامودا باتجاه قامشلو، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 نساء.

استنكر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا في بيان، الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وجاء في نصه: "استمراراً لنهج الدولة التركية العدواني تجاه الشعوب، لا سيما شعوب شمال وشرق سوريا، استهدفت طائرة مسيّرة تركية سيارة على طريق عامودا – قامشلو، ما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح، ثلاثة منهم نساء".

وأدان مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا "الاعتداءات التركية الوحشية المستمرة على مناطقنا والتي تستهدف ضرب حالة العيش المشترك، والاستقرار اللذين تتمتع بهما شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها".

كما طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، ووضع حد لجرائم الدولة التركية، واعتبار تركيا دولة مارقة لا تعترف بالقوانين والأعراف الدولية.

كما دعا مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا "أبناء وبنات شعبنا إلى التلاحم والتكاتف، لا سيما المنظمات الإنسانية وتنظيمات المرأة والضغط على المجتمع الدولي لتسليط الضوء على انتهاكات وجرائم الدولة التركية المحتلة لأجزاء عزيزة من بلدنا سوريا ومحاكمتها على هذه الجرائم".

(س ع/ي م)

ANHA