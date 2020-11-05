"مجفف الذرة" في الرقة يباشر استلام محصول المزارعين

باشر مجفف الذرة في ريف الرقة الشمالي باستلام محصول الذرة بعد أن تم إعادة تأهيله من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي بدعم من هيئة الاقتصاد في شمال وشرق سورية بتكلفة تقدر بـ 320 ألف دولا ر أمريكي.

ويعد محصول الذرة من المحاصيل التكثيفية التي يعتمد عليها مزارعو الرقة في زراعاتهم، حيث بلغت نسبة الأراضي المزروعة بالذرة حوالي الـ 50% من مجمل الأراضي الزراعية المروية.

هذا وقد خفف المجفف الذي يستقبل المحاصيل بشكل مجاني من أعباء المزارعين الذين كانوا يتكبدون خسائر مادية ومعنوية في تجفيف محاصيلهم على الطرق وما يرافقها من فساد كميات كبيرة من الحبوب واختلاطها بالغبار والأتربة.

هناء الجعبر، الإدارية في مركز التجفيف، أشارت الى أن المجفف بدأ باستقبال المحاصيل مع بداية الشهر الجاري بعد تحديد سعر الشراء من قبل الإدارة الذاتية، مؤكدة أنه يوجد إقبال كبير من قبل المزارعين.

وعن طريقة الاستلام أوضحت هناء الجعبر أن المزارع يقوم بقطع كرت منشأ من قبل مكاتب الإرشاد الزراعي الموجودة في كل المناطق، ثم يقوم بجلب المحصول إلى المجفف، حيث يتم أخذ عينة من المحصول مع قياس رطوبة الكمية ليتم وضعها في الصومعة المناسبة للتجفيف.

وعن طريقة التجفيف أوضحت هناء " هناك 3 صوامع للتجفيف، سعة كل واحدة 15 طن، وتتراوح مدة التجفيف بين الساعة والـ 3 ساعات حسب درجة الرطوبة، ثم يتم تعبئتها وتخزينها ضمن المخازن التي أنشأتها شركة تطوير المجتمع الزراعي في وقت سابق ".

وهذا من المقرر أنه يتم استلام محصول الذرة بشكل كامل من المزارعين وفق المخطط الذي تم وضعه لاستلام المحصول.

(أع/م)

ANHA