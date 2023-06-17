تمنع دولة الاحتلال التركي ذوي القائد عبد الله أوجلان ومحاميه من اللقاء به، وأقرت في 27 نيسان الماضي تمديد حظر اللقاء به 6 أشهر أخرى.

ولا يُعرف عن القائد عبد الله أوجلان أي شيء، منذ 25 آذار 2021، الأمر الذي يثير المخاوف والقلق لدى مكونات المنطقة.

المواطن سلمان نوحي من ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، أشار إلى أن هدف دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، هو فصل الشعب عن قائده، والقضاء على فكره الحر والديمقراطي.

وشدد سليمان نوحي: "مهما شددتم العزلة على قائدنا فلن تستطيعوا إبعادنا عن فكره الديمقراطي الذي ترسخ في عقولنا، وأصبح نموذجاً يحتذى به في عموم الشرق الأوسط".

وأضاف: "سنسير على نهج وأيديولوجية القائد، ولن نتخلى عنه حتى آخر قطرة دم، وسنحقق حريته الجسدية، ونرفع وتيرة النضال، من خلال مواصلة الفعاليات المنددة والمناهضة لسياسات دولة الاحتلال التركي".

ودعا سلمان في ختام حديثه، الشعوب التواقة للديمقراطية في باكور كردستان، إلى الانتفاض معهم في وجه ممارسات حزب العدالة والتنمية؛ لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

من جانبها، نوّهت المواطنة سناء حمود إلى أن ممارسات دولة الاحتلال التركي حيال القائد عبد الله أوجلان، هي ممارسات إجرامية بحق الإنسانية، وقالت: "القائد أوجلان اعتُقل بسبب نضاله من أجل كافة الشعوب التواقة للحرية، ومن أجل الإنسانية".

مضيفةً "هدف الاحتلال التركي من العزلة، القضاء على المشروع الديمقراطي وإبادة شعب المنطقة".

وانتقدت سناء في ختام حديثها، لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، على عدم قيامها بواجباتها الإنسانية حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان، "على CPT الضغط على الاحتلال التركي للكشف عن وضعه الصحي والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته".

من جهتها، دعت المواطنة ياسمين خليل الدول التي تدّعي الديمقراطية؛ للخروج عن صمتها حيال ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، والتدخل السريع لتحقيق حريته الجسدية.

ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان، منذ أكثر من 24 عاماً في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلّمته إلى سلطات دولة الاحتلال التركي.

ويتعرض القائد لـ "عقوبات انضباطية" بين الحين والآخر، تفرضها سلطات الاحتلال التركي عليه؛ لحرمانه من "الحق في الأمل".

(م ح)

ANHA