"مفاتيح أزمات الشرق الأوسط بيد القائد عبد الله أوجلان لذلك تُشدّد العزلة عليه"

في ظل استمرار دولة الاحتلال التركي ومنعها لأي تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي منذ 25 آذار 2021، وعدم ورود أي معلومات عنه منذ ذلك الوقت، الأمر الذي أثار غضب الأوساط الشعبية التي تسعى للاطمئنان عليه بأي وسيلة.

"الجميع مشارك في العزلة المفروضة على القائد"

الإدارية في دار المرأة بإقليم الفرات، سميرة محمد علي، قالت: "منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان ودولة الاحتلال التركي تسعى بشتى الطرق إلى كسر إرادة الشعوب التواقة للحرية التي عرفت نفسها من خلال فكر وفلسفة القائد الذي أفشل مخططات عمرها آلاف السنين والتي طمرت الشعوب في قعر التاريخ، إلا أنها سلكت درب الخلاص من خلال فكر وفلسفة القائد، الأنظمة التي ترهب من بريق السلام تخشى خروج هذه الشعوب".

وأضافت: "كل مرة تتحجج دولة الاحتلال بشيء ما لتعزل القائد عن الشعب وكان آخرها تجديد العزلة عليه 6 أشهر أخرى ولكنها فشلت أيضاً، فلم تجد أمامها سوى تهديد بتسميمه، وسط صمت دولي يأخذ موقف المتفرج، والذين باتوا شركاء لدولة الاحتلال في عملها الإجرامي بحق القائد".

واختتمت سميرة حديثها بالتأكيد: "سنقاوم مخططات دولة الاحتلال بكل طاقتنا كما يقاوم القائد في زنزانته الأنظمة الفاشية، لكسر العزلة المفروضة عليه وتحقيق حريته الجسدية".

"مفاتيح أزمة الشرق الأوسط بيد القائد"

بدورها، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات هيفين محو: "مفاتيح أزمات منطقة الشرق الأوسط بيد القائد عبد الله أوجلان، والأنظمة المستبدة لا تريد حل هذه الأزمات، لذا تفرض العزلة عليه داخل معتقله خوفاً على مشاريعها في المنطقة، كما تتجاهل المنظمات التي تدعي الإنسانية وضع القائد وباتت تمثل مصالح الدول المستبدة لا أكثر".

وأكدت "نحن منظمات نسائية سنبقى في الساحات حتى كسر العزلة المفروضة على القائد وتحقيق حريته الجسدية".

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للجنة البلديات في مقاطعة كري سبي في إقليم الفرات، رجاء الدهش: "قائد الشعوب الحرة معتقل في سجن إمرالي المعزولة عن العالم أجمع ولا نعلم شيئاً عن وضعه الصحي، ويمنع من لقاء عائلته ومحاميه به، بهدف كسر إرادة شعب المنطقة الذي عرف نفسه من خلال فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وشددت "لن يثنينا شيء عن المضي على الدرب الذي رسمه القائد، ودولة الاحتلال التركي مخطئة في حساباتها ولن تصل لأهدافها، فشعب المنطقة بات اليوم أكثر وعياَ من ذي قبل بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لذا سنرفع من وتيرة نضالنا حتى نحقق حريته الجسدية".

(ن ك/د)

ANHA