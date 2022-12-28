"مدرسة المسرح" تحتضن رسالة أم الفنون وأحلام الأطفال معاً

تأسست "مدرسة المسرح" للأطفال من قبل هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة في أواخر عام 2021، وتختص المدرسة بتدريب الأطفال، فنون المسرح والتمثيل، وتستقبل كافة الأطفال من عمر 8 سنوات حتى 18 سنة مجاناً.

يشرف على تدريبهم مختصون بالمسرح، وذلك على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، وعن عمل المدرسة وكيفية التدريب وأهدافها، تحدث لوكالتنا الكاتب والمخرج المسرحي والمشرف على التدريبات، عبد الجابر حبيب.

إعداد جيل مسرحي

وقال حبيب، إن "افتتاح مدرسة أكاديمية في المسرح للأطفال في المنطقة خطوة مهمة؛ للاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم وتنميتهم وإنشاء جيل يحب المسرح ويعطيه الاهتمام ويعيد للمسرح مكانته وجمهوره".

تدريبات أكاديمية وبناء شخصية الطفل

وتستمر الدورات التدريبية لإعداد الممثل نحو ثلاثة أشهر، ومنذ تأسيسها حتى الآن خرجت المدرسة دورتين. في حين تشمل تدريباتهم الليونة الجسدية والصوت واللغة والحالات المسرحية والإيماءات، وفق معايير أكاديمية، ويتم مراقبة مستوى الأطفال من كافة النواحي من حيث قوة شخصيتهم، وثباتهم على خشبة المسرح، وعليه يقدم المتدربون مشاريع تخرج تشمل مسرحيات وسكيتشات.

رسالة المسرح الاجتماعية

خرجت المدرسة منذ تأسيسها حتى الآن نحو 40 طفلاً، قدموا مجموعة مسرحيات في مدينة قامشلو ومدن أخرى في إقليم الجزيرة ككركي لكي، وتبرز في كافة أعمال تمثيلية ومسرحية، طابع طرح مشاكل الاجتماعية بأسلوب مسرحي، كتسرب الأطفال من المدارس، الاحتلال والتهجير، التنمر والخ..

كما عملت على تخريج الدورة الثالثة المكونة من 15 طفلاً/ـة أنهوا تدريباتهم، ويتم تحضيرهم لتقديم أعمالهم المسرحية أمام الجمهور بدءاً من يوم غد الخميس.

وأكد عبد الجابر حبيب في ختام حديثة "نعمل مع الجهات الثقافية والفنية في المنطقة؛ لتنظيم مهرجان مسرح الطفل، الذي سيشارك فيه هؤلاء الأطفال لتقديم مسرحيات متنوعة، كما نخطط لتقديم مسرحيات وسكتشات وعروض في الشارع خاصة بالأطفال في مناطق شمال وشرق سوريا كافة".

(ف)

ANHA