"مبادرة النساء يحمين كردستان من الاحتلال " تطالب حكومة باشور بفضح الجهات المدبّرة لاغتيال ناكهان أكارسال

جاء ذلك، في بيان مبادرة النساء يحمين كردستان من الاحتلال، حول استشهاد الناشطة والأكاديمية، ناكهان أكارسال، إثر الهجوم الذي تعرضت له يوم أمس الثلاثاء، أمام منزلها في السليمانية بباشور (جنوب كردستان).

استهل البيان بالقول: "في الوقت الذي نشهد فيه تنديداً على مستوى العالم بعمليات القتل الممنهجة التي تستهدف النساء المناشدات للحياة، والحرية، خاصة النساء في شرق كردستان (روجهلات) وعموم إيران، حيث رفعت الأصوات ضد نظام الفقيه واستنكر قتل النساء، ما تزال العقلية الشوفينية وأعداء الحرية والحياة والجمال يستهدفون بدم بارد امرأة مناضلة عملت على تطوير البحث في علم المرأة وإحقاق حقوقها.

فقامت اليوم باغتيال المناضلة والناشطة ناكهان أكارسال، العضوة في أكاديمية جنولوجيا ورئيسة تحرير مجلة جنولوجي (علم المرأة)، في حي بختياري بمدينة السليمانية، لتلتحق بقافلة شهداء الحرية وشهيدات ثورة المرأة".

وأضاف: "لقد ناضلت الشهيدة ناكهان أكارسال منذ عقود من أجل حرية شعب كردستان ولم تتوانى يوماً عن خوض معركة الحرية في كافة أصقاع كردستان، فعملت في روج آفا وبذلت جهداً عظيماً في أصعب مراحل ثورة المرأة، وتواجدت في عفرين وشنكال وغيرها من ساحات النضال، فضلاً عن كونها كانت معتقلة لسنوات في سجون الفاشية التركية، وعملت مع نساء جنوب كردستان (باشور) في مكتبة أعمال المرأة الكردية ومركز الأبحاث في السليمانية، لقد جسدت ناكهان أكارسال بشهادتها أسمى مراحل التضحية والفداء".

ناشدت مبادرة النساء يحمين كردستان، عبر البيان "الشعب الكردي في كل كردستان والخارج بكافة انتماءاته السياسية إلى اتخاذ موقف ضد الهجمات التي تستهدف النساء الكرديات الناشطات والمناضلات من أجل الحرية".

مطالباً في الوقت ذاته، حكومة جنوب كردستان إلى التحقيق في قضية اغتيال الناشطة ناكهان أكارسال، ومحاكمة الجناة وفضح الجهات التي قامت بالتدبير لاغتيالها.

كما طالب البيان، المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم التي تنافي كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية، كذلك إيقاف عدوان الدولة التركية على الشعب الكردي عموماً، ونساء كردستان خصوصاً.

وأكد "سنستمر بالنضال حتى نيل الحرية، فلا الاغتيالات ولا حملات إبادة النساء المناضلات والناشطات السياسيات من ذوات الفكر الحر ستثنينا عن نضالنا من أجل الحرية، ولا يمكن للعدو أن يمنعنا من إكمال مسيرتنا ونضالنا، ولن ينتهي نضال شعبنا حتى ينال حقوقه المشروعة".

وكانت قد أعلنت آسايش مدينة السليمانية بباشور كردستان، يوم أمس الثلاثاء، القبض على قاتل الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، في قضاء كويا أثناء محاولته الهروب إلى هولير.

) ي م)

ANHA