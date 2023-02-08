"مبادئ عمل الإعلامي في الكوارث".. عنوان محاضرة في قامشلو

وشارك في المحاضرة التي نظمها اتحاد الإعلام الحر في مقره بمدينة قامشلو، العشرات من الإعلاميين والصحفيين في شمال وشرق سوريا.

وألقيت المحاضرة من قبل الصحفي سينان جودي، الذي تطرق إلى تداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وباكور وتركيا.

وتناولت المحاضرة محورين، الأول تطرق إلى السياسات التي يتبعها النظام التركي في بناء المدن غير الآمنة، واستخدام هذه الكارثة الإنسانية في أجنداته السياسية وعلى وجه الخصوص في الانتخابات القادمة، حيث يعتبر سكان المنطقة المتضررة من أشد المعارضين لسياسات الحزب الحاكم في تركيا، وإعلان حالة الطوارئ قد تحرم الملايين من الإدلاء بأصواتهم."

وحول المواقف والسياسات الدولية ومؤسساتها بيّن جودي: "الأنظمة الدولية تعيش حالة نفاق ولا تختلف عن النظام التركي في موقفها حيال الضحايا، حيث ترسل المساعدات والطواقم الطبية إلى تركيا، في حين تغض الطرف عن الضحايا في سوريا."

أما المحور الثاني فتناول مبادئ التغطية الإعلامية والصحفية في الأزمات والكوارث، حيث بيّن سينان جودي "في ظل المرحلة التي تتصف بها الأنظمة العالمية السلطوية باللاأخلاقية، كيف سينقل الإعلام الحر الحقيقة، كيف سنقيم هذه الزلازل من الناحية السياسية والأخلاقية".

وتابع: "علينا نقل الحقيقة والتوازن بين إنسانيتنا ومهنيتنا، والعمل وفق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وليس بعيداً عنا كوننا نعيش أزمة وكارثة منذ بداية الثورة، جراء الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، لذلك يجب علينا التحرك وفق حساسية المرحلة والتي تستوجب بناء ذهنية صحفية عامة على الأسس الأخلاقية".

(كروب)

ANHA