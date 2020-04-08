"معاً سنساهم في نجاح عملية التعليم عن بعد"

باشرت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة العملية التربوية والتعليمية في المنزل، بعد إصدار الإدارة الذاتية تعميماً تضمن تعليق الدوام في المدراس والجامعات ضمن المنطقة اعتباراً من 14 آذار، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة، والذي اجتاح عشرات الدول وأدى لفقدان الآلاف لحياتهم.

والتدبير المتخذ من قبل هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا هو اتباع نظام التعليم عن بعد، أي عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب لتعويض الطلبة عن الانقطاع عن مدارسهم ريثما يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية.

ومن المقرر أن تباشر العملية التعليمية عن بعد بداية الأسبوع المقبل بشكلٍ رسمي عبر قناتي منبج تيفي وROJ AVA TV، الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل علقت على الموضوع بالقول: "كان لا بد من إيجاد حلول سريعة وبديلة بعد انقطاع الطلاب عن مقاعدهم الدراسية، ولضمان سير العملية التعليمية قمنا بإعداد الدروس وتسجيلها بشكل مرئي لتصبح في متناول الطلبة وهم في منازلهم باللغتين العربية والكردية".

تخصيص ست ساعات لاستكمال العملية التعليمية

الإداري في قناة ROJ AVA TV عصام عيسى أشار إلى أنهم أتموا استعدادهم لبث الدروس التعليمية عبر القناة، وخصصوا عدد الساعات، وقال: "سيتم بث الدروس لمدّة ست ساعات خلال اليوم، بدءاً من الساعة الـ 08.00 وإلى 12.00، ومن الساعة 14.00 إلى الساعة الـ 15.00، ومن الساعة الـ 16.00 إلى الساعة الـ 17.00. ومدّة كل درس ستكون 20 دقيقة، وسيُعاد بثها خلال الساعات المتأخرة من الليل".

ومن جانبها بيّنت روهات خليل أنه سيتم التركيز على المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء، واللغات الكردية والعربية والإنكليزية، ومن ثم المواد الأدبية، وتليها المرحلة الابتدائية، وفق الإمكانيات المتوفرة لديهم.

ونوهت روهات خليل إلى أن الدروس المسجلة ستكون في متناول الطلبة عبر منصة اليوتيوب وعلى الفيس البوك أيضاً، وقالت: "في حال لم يتثنَّ للطلاب مشاهدة الدروس عبر التلفاز نتيجة انقطاع الكهرباء أو أي أسباب أخرى، فبإمكانهم مشاهدتها عبر اليوتيوب أو الفيس بوك".

وتمكنت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة حتى الآن من تسجيل أكثر من 1500 مقطع مرئي للدروس التي ستبث خلال هذا الأسبوع عبر قناة ROJ AVA TV.

جهود حثيثة لضمان نجاح سير العملية التعليمية

وحول مدى نجاح عملية التعليم عن بعد المتبعة من قبل هيئة التربية والتعليم أوضحت روهات خليل: "يجب توفر بنية تحتية تكنولوجياً وتقنياً لنجاح هذه العملية، وهو الأمر الذي نفتقده في الوقت الراهن، لكن زملاءنا يبذلون جهوداً كبيرة لتوفير كافة المستلزمات لضمان سير العملية بسلاسة ونجاح".

ومن المحتمل أن تنتج عن عملية التعليم عن بعد بعض السلبيات ألا وهي عدم وجود تواصل مباشر بين الطالب والمعلم، وتلقي الطالب الإرشادات والتوجيهات، وفي هذا الصدد بيّنت روهات خليل: "سنتدارك هذه الجوانب عن طريق التعاون الجماعي بين الكادر التدريسي والمعلمين الذين سيقومون بمتابعة دروس الطلبة عن طريق التواصل مع العوائل بالتنسيق مع الكومينات".

وشددت روهات خليل على أهمية دور الأهالي في هذه المرحلة ومتابعة أبنائهم أثناء أوقات بث الدروس وتخصيص الأجواء المناسبة لهم وإيصال الملاحظات للكادر التدريسي للاستفسار عن أي مقطع أو سؤال بحاجة للتوضيح.

ونوهت روهات إلى أن العملية التعليمية عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي ستستمر بعد انتهاء حالة الحظر وعودة الطلاب إلى مدارسهم، وقالت: "لتكون مرجعاً للطالب والمعلم والأهل أيضاً".

ويوجد ضمن مدارس إقليم الجزيرة حوالي 230ألف طالب وطالبة، و19500 معلم ومعلمة.

يمكن متابعة قناة ROJ AVA TV على التردد التالي 12604فرتكال.

ويتم تحضير الدروس في فرعي أكاديمية الشهيد عكيد جيلو في مقاطعة الحسكة وقامشلو. عضو الأكاديمية في قامشلو هجار شكر أوضح بأن معلمي كل مادة يقومون بتسجيل المادة مرئياً ضمن الأكاديمية.

كما يقوم الكادر التدريسي بإعداد المواد التي سيتم تسجيلها مرئياً وبثها وفق الوقت المحدد، وبشكل سلس.

(كروب/ أ ب)

ANHA