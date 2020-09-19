"معاً من أجل أطفالنا" مهرجان تسوق سينطلق في مدينة الرقة قريباً

المهرجان الذي من المزمع أن ينطلق في الأول من تشرين الأول القادم في ساحة مركز الرقة الثقافي القديم، جنوب المدينة هو الأول من نوعه في المنطقة، ويستمر 20 يومًا، تعرض فيه جميع المستلزمات المدرسية من قرطاسية وأقلام وحقائب وألبسة وغيرها من المستلزمات الأخرى وبأسعار تنافس أسعار السوق ومراقبة من قبل اللجان المختصة.

المشرف على المهرجان وعضو لجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني عبد الغفور الخلف أكد أن هذا المهرجان يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية وخاصة على ذوي الدخل المحدود لتأمين المستلزمات المدرسية لأطفالهم مع اقتراب افتتاح المدارس المقرر في الـ 4 من الشهر القادم.

وعن موقع المهرجان أشار عبد الغفور الخلف إلى أنه تم اختيار موقع المركز الثقافي القديم المدمر لتوسطه المدينة تقريباً وسعة مساحته وذلك بعد إزالة الركام منه وتسوية الأرضية، وستخصص فيها حوالي الـ 50 خيمة لعرض المنتجات بعد التنسيق مع تجار الرقة وأصحاب المحال التجارية لعرض بضائعهم فيها.

(أع/م)

ANHA