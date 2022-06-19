"لواء أحرار العراق" يعلن القواعد التركية أهداف مشروعة له

ونشرت "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق"، بياناً وصلت نسخة منه لوكالتنا، حول القواعد التركية.

بيان لواء أحرار العراق جاء فيه " لا يخفي على أبناء شعبنا العراقي حجم التهديد الذي تشكله تركيا للأمن القومي العراقي، بل لأمن المنطقة بشكل عام تهديد بتمثل بنشر قواعد عسكرية بأوامر شخص حالم يريد السيطرة على المنطقة ونهب مقدراتها وزعزعة استقرارها، شخص تمادى في تصرفاته الحمقاء التي تضر ببلده وشعبه قبل البلدان الأخرى تمادى بسبب الصمت الغريب من الحكومة العراقية الحالية، وعدم الرد بجدية وحزم حتى وصل الأمر إلى استهداف العراقيين في مناطق عديدة في شمالنا الحبيب دون أي مراعاة لسيادة بلدنا وحرمة دماء أبناء شعبنا".

واعلن خلال البيان أن القواعد التركية في الأراضي العراقية هي أهداف مشروعة حتى تحريرها " ولأن مقاومة الاحتلال واجب شرعي وحق كفلته الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية السليمة نعلن نحن في لواء أخرار العراق عن أن القواعد والأراضي الأخرى التي تحلتها عصابات أردوغان، اهداف مشروعة حتى تحريرها بإذن الله سبحاته وتعالى لتعود أراضي وقواعد عراقية حرة خالية من أي تواجد للمحتل".

(سـ)

ANHA