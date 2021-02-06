"لتوعية الفئة الشابة وتنمية مهاراتهم" هيئة الشباب والرياضة ترفع من وتيرة عملها

تولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الفئة الشابة أهمية كبيرة، بينما تهتم هيئة الشباب والرياضة بتوعية الشبيبة وتنمية مهاراتهم، وتنفيذ أنشطة وفعاليات رياضية وتدريبية مختلفة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي عقد في الـ 18من كانون الثاني الجاري في مبنى الإدارة الذاتية في الرقة تم التطرق إلى الأنشطة التي قامت بها هيئة الشباب والرياضة وتقييمها في المنطقة من كافة النواحي، وجاء في مخرجات الاجتماع "إطلاق مشاريع تنموية للشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية في المنطقة".

وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة مها محمد إلى أهم المشاريع التي قاموا بها، خلال العام المنصرم، وأبرز الصعوبات التي واجهتهم في العمل.

وقالت مها محمد "جائحة كورونا أوقفت العديد من الأعمال وخاصة الأنشطة الرياضية في كافة المناطق، وبعض المشاريع الإنشائية".

هذا وعملت هيئة الشباب والرياضة خلال2020، على إعادة تأهيل العديد من المنشآت الرياضية منها إنشاء 18 ملعبًا لكرة القدم في كل من إقليم الجزيرة وإقليم الفرات، ومنطقتي الرقة والطبقة.

ولتشجيع الشباب وحثهم على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها جهزت هيئة الشباب والرياضة 10صالات رياضية، 3 منها في منطقة الطبقة، و6منها في مدينة الرقة وصالة في إقليم الجزيرة.

وخلال المعارك التي دارت في مدينة الرقة تدمرت العديد من المنشآت الرياضية، وعليه عملت الهيئة على تأهيل المسبح البلدي في مدينة الرقة والملعب البلدي وتفعيل الصالات الموجودة فيه.

وفي الوقت الحالي تعمل هيئة الشباب والرياضة على إعادة تأهيل مدينة الفروسية في مدينة الرقة، والتي تعتبر من أهم الصروح الرياضية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وخلال العام المنصرم، قامت هيئة الشباب والرياضة بتنظيم العديد من البطولات على مستوى شمال وشرق سوريا التي تضمنت بطولات للشطرنج والكرة الطائرة وكرة الطاولة وكرة السلة، وكان من المقرر أن تكون هناك بطولة لكرة القدم خلال العام المنصرم، لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل هذه البطولة.

وكانت لهيئة الشباب والرياضة فعاليات كثيرة بخصوص توعية الشباب والشابات بمسألة المخدرات وأضرارها، وتزويج القاصرات عن طريق ندوات وجلسات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

'معسكر صيفي ومجلة رياضية ...مشاريع للهيئة خلال 2021'

وكشفت مها محمد عن أهم الأعمال والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال العام الحالي، " لدينا العديد من المشاريع المتنوعة، خلال العام الحالي، والتي بدورها ستدعم كافة الأنشطة الشبابية".

وتابعت "سنعمل على إنشاء مشغل خياطة للألبسة الرياضية في مدينة الرقة، وإقامة بطولات رياضية لكافة الألعاب الفردية والجماعية على مستوى شمال وشرق سوريا".

وأضافت "سنعمل على تأسيس اتحاد رياضي عام، وإصدار قوانين لترخيص الأندية الرياضية وقانون لتنظيم العمل الرياضي".

وأشارت مها محمد إلى أنه وخلال العام الحالي سيتم تأسيس مجلة رياضية على مستوى شمال وشرق سوريا تتابع كافة الأنشطة الشبابية والرياضية في كافة المناطق، وأضافت "سنفتتح مراكز تنموية وتوعوية للشباب في كافة المناطق".

وخلال العام الحالي، سيتم إقامة مهرجانات رياضية في مناطق شمال وشرق سوريا مثل مهرجان الشهيدة ستيرفان والمهرجان الرياضي السنوي الذي يقام في شمال وشرق سوريا.

وأوضحت مها أنه خلال العام الحالي "سنعمل على إنشاء معسكرات شبابية صيفية على مستوى شمال وشرق سوريا".

وفي ختام حديثها أكدت مها محمد أن هيئة الشباب والرياضة مستمرة بعملها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وهناك أولويات للعمل عليها، وسترفع من وتيرة العمل على مستويات أفضل من السابق لتوعية الفئة الشابة وتنمية مهاراتهم.

(سـ)

ANHA