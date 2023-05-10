"لتحقيق السلام يجب التصويت لحزب الخضر اليساري"

تستمر دعوات أهالي شمال وشرق سوريا لذويهم في باكور (شمال كردستان) وتركيا من أجل التصويت لصالح حزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقررة في 14 أيار الجاري، لما لها من تأثير مباشر على السياسة التركية ودول الجوار وفي مقدمتها سوريا التي تحتل تركيا مناطق عدة من أراضيها.

المواطن محمد الخطيب من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة أوضح أن: "الدولة العثمانية ومنذ مئات السنين ترتكب المجازر بحق الشعوب، ويمثلها اليوم الطاغية أردوغان. لقد ارتكبت المجازر بحق الأرمن وأحرقت الآلاف من القرى الكردية وقامت بالعديد من الانتهاكات اللا إنسانية بحق الشعوب".

وناشد الخطيب الشعب الكردي في باكور، عدم الإصغاء لحزب العدالة والتنمية والانخداع بتصريحات مسؤوليه، وأكد: "على شعبنا في شمال كردستان ألا ينخدع بتصريحات الحكومة الفاشية، سبق وتلقوا الكثير من الوعود منها، ماذا قدمت هذه الحكومة للشعب؟"

وشدد الخطيب: "على أبناء شعبنا التصويت لحزب الخضر اليساري الذي يمثل جميع مكونات وشعوب شمال كردستان وتركيا".

بدورها، دعت المواطنة زين العلي أقاربها في باكور (شمال كردستان) بالتصويت لحزب الخضر اليساري، وأكدت: "للقضاء على الحكومة الفاشية ولتحقيق السلام، على جميع أبناء شعبنا الكردي التصويت لحزب الخضر اليساري".

(ج ع/ م ح)

ANHA