"لنوحد جهودنا في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان"

نظّم مؤتمر ستار في مدينة ديرك اليوم، اجتماعاً لبحث العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، في مركز مؤتمر ستار في ديرك بحضور العشرات من نساء المدينة وممثلات عن مؤسسات المدنية ولجنة المحامين في إقليم الجزيرة إلى جانب حضور عضوات مؤتمر ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت المحامية غفران خلف كلمة شجبت خلالها استمرار فرض دولة الاحتلال التركي العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان والإجراءات التعسفية التي تطبق بحقه.

وأوضحت غفران خلف " أطروحات القائد عبد الله أوجلان لازمت حياتنا لحظة بلحظة لأنها كشفت الوجه الحقيقي للسياسات التي تسير على الشعوب المضطهدة كما دعا على الدوام الاعتماد على القوة الذاتية وأخذ العبر من التاريخ في سبيل تحقيق النصر".

وفي الختام دعت كافة النساء على تصعيد نضالهن لفك العزلة على القائد عبد الله أوجلان وتوحيد جهودهن من أجل تحقيق حريته الجسدية، وقالت: "تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية من أولوياتنا نحن النساء؛ لأنه عمل على الدوام في سبيل تحرير المرأة من خلال فلسفته وفكره".

(ح/آ)

ANHA