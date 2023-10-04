"لنشارك بزخم خلال الفعاليات المنددة بالمؤامرة على القائد"

يصادف 9 تشرين الأول الذكرى الـ 25 لبدء المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، عبر إخراجه من سوريا عام 1998، ومن ثم اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط عام 1999، وتسليمه لدولة الاحتلال التركي التي تفرض عليه عزلة مشددة وصلت لذروتها في 25 آذار عام 2021.

مع اقتراب الذكرى، نُظّم اجتماعان منفصلان في مقاطعتي قامشلو، والحسكة، للمطالبة برفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

شارك في الاجتماع الجماهيري الذي عُقد في قاعة مجلس ناحية تل براك التابعة لمقاطعة الحسكة، العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية ومجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث عضو المؤسسة الدينية في ناحية تل براك أحمد خليل، وأوضح أن للمؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان خيوط متشعبة دولية وإقليمية ومحلية ولفهم أبعادها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة يجب تقييم تلك المرحلة.

وأثناء حديثه عرض خليل سنفزيون يتضمن أبعاد وأهداف المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان للحضور.

وبعد الانتهاء، لفت أحمد خليل أن "فكر القائد هو فكر سلمي يدعو للتعايش المشترك وإلى ردّ الحقوق والأمن والاستقرار ولهذا السبب نتمسك اليوم وننتهج هذا الفكر العظيم على الرغم من جميع الهجمات التي تستهدف إراداتنا من قبل الدولة التركية الفاشية".

ودعا خليل في ختام حديثه إلى تصعيد النضال والمشاركة الفعالة خلال فعاليات التنديد التي ستنظم في إقليم الجزيرة من قبل المبادرة الشعبية للتأكيد على ارتباطهم وتكاتفهم مع مشروع الأمة الديمقراطية حتى تحريره جسدياً.

لينتهي الاجتماع بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

هذا وستنظم المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة 4 فعاليات كبيرة في يوم بدء المؤامرة 9 تشرين الأول الجاري في 4 نواحي ومدن في الإقليم (ديرك، قامشلو، الحسكة، الدرباسية) حسب ما صرح إداريون في المبادرة لوكالتنا.

وفي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، نظّم في السياق ذاته اجتماع جماهيري للحديث عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان، وذلك في صالة قوات الحماية المجتمعية.

حضر الاجتماع العشرات من أهالي الناحية وقراها وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية وممثلون عن الأحزاب السياسية في الناحية وعضوات مؤتمر ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تطرق عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عرب، للحديث عن أهداف المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، قائلاً: "العديد من الدول شاركت في المؤامرة بهدف كسر إرادة شعب ومكونات المنطقة التي تتطلع للحرية، إلى جانب السيطرة عليها لأنها تجد في فكر وفلسفة القائد عائقاً أمام تنفيذ مخططاتها الاستعمارية ومصالحها".

وعن أسباب تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان تابع عرب: "تجد الدولة التركية الفاشية في أفكار القائد التي تنتشر في العالم بسرعة كبيرة وأنتهجها العديد من المثقفين والشعوب خطراً على وجودها كدولة محتلة".

وبيّن أن المؤامرة مستمرة ليومنا الحالي والهجمات التي تشن على مناطق شمال وشرق سوريا العسكرية منها أو سياسات الحرب الخاصة هي دلائل على استمرار هذه المؤامرة بحق الشعوب التي انتهجت أفكار وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

كما نوّه بأن محاولات خلق الفتنة في دير الزور جزء لا يتجزأ عن مخططات المؤامرة التي استهدفت إرادة الشعوب في شخص القائد.

وفي ختام حديثه، شدد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عرب، على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد "شعب المنطقة مطالب اليوم بتقديم كل ما يلزم من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان وإدراك خطورة المؤامرة التي تستهدف وجوده".

وتنظم في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وكذلك في كردستان، فعاليات مختلفة في السياق ذاته، في وقت تستعد المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة لتنظيم فعاليات عدة متمثلة بإصدار بيانات واعتصامات، ومظاهرات منددة بالمؤامرة.

(كروب/آ)

ANHA