"لنكون جديرين بالثقة التي منحنا إياها القائد آبو يجب تحريره جسدياً"

يواصل أهالي شمال وشرق سوريا والديمقراطيون المؤمنون بفكر القائد عبد الله أوجلان مطالبهم بفك العزلة المشددة التي تطبق بحقه من قبل السلطات التركية منذ 15 شباط عام 1999، هذا ولم ترد معلومات عنه منذ 26 شهراً بأي شكل من الأشكال.

موسى علي مواطن من ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، أوضح أن تركيا تنتهك كافة الحقوق والمعايير الدولية بتشديدها العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

وأكد أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان ساهم في تنظيم المجتمع في شمال وشرق سوريا، وردع الهجمات، ونشر الأمن في المنطقة عبر تلاحم كافة المكونات مع بعضهم البعض.

المواطن أحمد عبدو عبر عن مخاوفه من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ونوه: "متخوفون على صحة القائد في ظل الصمت الدولي حيال ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من فرض للعزلة، ومنع ذويه من اللقاء به منذ أعوام".

ويؤكد عبدو أنّ فلسفة القائد وفكره، لم يكن موجهاً لفئة واحدة من الشعب، بل للإنسانية جمعاء وتكللت بالنجاح. داعياً جميع الشعوب بالتكاتف لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. وأكد: "بتكاتفنا سنضمن حرية القائد ونعمم أفكاره على الإنسانية جمعاء".

أما الإدارية في حركة الشبيبة الثورية بمدينة الحسكة، ميديا عبد الرحمن، فأشارت إلى أن أفكار القائد فتحت المجال لكافة الشعوب المضطهدة للنضال من أجل حريتهم.

ودعت ميديا عبد الرحمن كافة الشابات والشبيبة لتصعيد نضالهم وتوحيد جهودهم لضمانة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وأكدت: "واجب علينا نحن الشبيبة تحرير قائدنا جسدياً. لنكون جديرين بالثقة التي منحنا إياها القائد آبو، وسنبقى مستمرين في المقاومة والنضال، وسنقف سداً منيعاً في وجه العدو".

بينما أكدت عضوة اتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة، حليمة أحمد، أنهن لن يقفن مكتوفات الأيدي حيال العزلة المفروضة على القائد، وأوضحت: "لن نقبل بأي شكل من الأشكال، العزلة والسياسة الوحشية التي تمارسها تركيا بحق القائد عبد الله أوجلان".

(م ح)

ANHA