"لنفشل المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان عبر نشر فكره في العالم"

استهدفت المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد لله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998، إرادة جميع المكونات التي انتهجت فكره التحرري ومشروعه الديمقراطي، ومع دخولها السنوية الـ 26، أكد أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، على رفع راية النضال في وجه نظام العزلة والتعذيب الممنهج ضد القائد عبد الله أوجلان عبر نشر فكره حول العالم لإفشال أهداف المؤامرة.

المواطن عبد السلام الجاسم من أهالي ناحية تل حميس قال: "نحن المكون العربي نعتبر المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان انتهاك لحق جميع المكونات التي سلكت طريقه ونهجه، هو مخطط لكسر إرادتنا".

وأكد أن المؤامرة لم تكسر إرادة الشعوب التي تنتهج فكر القائد عبد الله أوجلان بل حفزتهم أكثر على النضال في نهجه الديمقراطي.

بدورها، أكدت المواطنة شاها عثمان، أن القائد عبد الله أوجلان سعى على الدوام إلى تحرير المرأة من براثن العادات والتقاليد البالية ومن سياسة النظام السلطوي والرأسمالي الذي حوّل جسدها إلى سلعة؛ لذا نناضل اليوم بهذا الفكر ضد النظام الأبوي وأدواته".

وشددت "نحن النساء سنصعّد كفاحنا في سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وإفشال أهداف المؤامرة الدولية ضده عبر نشر فكره حول العالم".

"المؤامرة البشعة والسوداء التي حاكتها القوى الدولية كان هدفها حجب شمس الحرية التي يقودها القائد عبد الله أوجلان" بهذه الكلمات عبّر المواطن يوسف المهوس عن ارتباطه بفكر القائد، وقال: "تركيا والدول المعادية لنهج الحرية توهموا بقضائهم على الحركة الكردية والفكر الحر عبر تنفيذ المؤامرة، لكن على العكس تماماً زاد من تعمق الشعب في فكر القائد وإصرارهم على اتباع نهجه وفلسفة".

وشدد "علينا ألا ننسى أن فكر القائد عبد الله أوجلان أخرجنا من الظلام والعبودية وأنقذنا من مخططات الإبادة التي حيكت وتحاك ضدنا، لهذا السبب يجب علينا انتهاج فكره والعمل على تحقيق حريته بمناسبة اقتراب يوم المؤامرة".

(م ح/آ)

ANHA