"لندعم مقاومة الكريلا عبر تصعيد النضال في جميع الساحات"

لم يهتم جيش الاحتلال التركي بمرحلة وقف العمليات العسكرية، بل واصل عملياته الاحتلالية وهجماته، وخاصةً في مناطق باكور (شمال كردستان)، حيث نفذ العديد من الهجمات الاحتلالية وقصفت مناطق الدفاع مديا 4848 مرة، جواً وبراً، و224 مرة بالقذائف الفوسفورية والقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية، حسب البيان الذي أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي يوم أمس 14 حزيران الجاري.

ونتيجة استمرارية الهجمات الاحتلالية، أعلنت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني لـ KCK إنهاء قرار وقف العمليات العسكرية في 13 حزيران الجاري، الذي أُعلن بعد زلزال 6 شباط، وتم تمديده خلال فترة الانتخابات.

في هذا السياق، استنكر أهالي مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان، وأكدوا مساندتهم لقرار إنهاء وقف العمليات العسكرية أمام الهجمات التي تستهدف المقاتلين والمقاتلات.

المواطن محمود كالي أشار إلى أن المقاومة التي تشهدها جبال كردستان اليوم هي مقاومة مشرّفة، وتابع: "الكريلا حماة الشعب الكردي وكردستان وكافة الشعوب المضطهدة لهذا السبب يصعّد العدو من هجماته ضدها لكسر إرادتها وفرض هيمنته".

ودعا جميع الشعوب لدعم مقاومة قوات الكريلا عبر تصعيد النضال في جميع ساحات النضال؛ لإحباط هجمات دولة الاحتلال التركي وإفشال المخططات الاحتلالية على المنطقة.

بدورها، أشادت المواطنة هدية محمد بنضال ومقاومة قوات الكريلا، قائلةً: "سطروا التاريخ بملاحمهم البطولية دفاعاً عن الإنسانية وكرامة الشعوب".

وأكدت أن "أعداء الشعوب مصرّون على مواصلة نهجهم الاحتلالي"، وشددت "سنجابه هذا النهج عبر دعم ومساندة قوات الكريلا وسنحمل معاً راية المقاومة حتى تحقيق النصر والحرية".

كما شجب المواطن علي حاجي، هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان، ودعا كافة الشرائح المجتمعية لدعم مقاومة الكريلا؛ للحفاظ على المشروع الديمقراطي الحرّ الذي يصب في خدمة كافة المكونات وشعوب كردستان.

(آ)

ANHA