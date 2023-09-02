"لن يستطيع الاحتلال ومرتزقته النيل من الأمن والاستقرار في مناطقنا"

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أمس، هجمات على بعض القرى الواقعة على خط الجبهة في مدينة منبج، واستخدمت المدافع الثقيلة والصواريخ بشكل عشوائي لضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين من سكان هذه القرى وتدمير المنازل وتهجير العائلات، في محاولة لفرض سيطرتهم على تلك القرى، وباءت محاولاتهم بالفشل دون إحراز أي تقدّم، حيث تصدى لها مجلس منبج العسكري على طول خط الجبهة.

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو قال: "استيقظنا في مدينة منبج وريفها على اعتداءات جديدة قام بها مرتزقة الاحتلال التركي على طول خط الجبهة من الناحية الغربية والغربية الشمالية والشمالية، في محاولة لإحراز تقدّم".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تقدّم سِوى في (قرية المحسنلي)، حيث كان هناك تقدّم بسيط واستطاعت قوات مجلس منبج العسكري صدّ هذا الهجوم على طول خط الجبهة، وحالياً الوضع عاد كما كان سابقاً".

بيّن محمد علي العبو: "هذه الاعتداءات كانت باسم مناصرة العشائر في دير الزور، وكان مخططاً لها مسبقاً. الذين خططوا لهذا الهجوم يريدون اللعب على الوتر العشائري في شمال وشرق سوريا، لتحقيق أجندات خاصة مرتبطة بالخارج لضرب الأمن والاستقرار".

وأكد أن: "هناك عقلاء العشائر الذين يضعون مصلحة الوطن ومصلحة الأهالي فوق كل شيء، لذا علينا الابتعاد عن أبواق النشاز التي تريد ضرب الأمن والاستقرار".

وأوضح محمد علي العبو أن: "العشائر كانت دائماً صمام للأمن والاستقرار في المنطقة وستبقى".

(م ش/ف)

ANHA