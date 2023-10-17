"لن تُكسر إرادتنا فنحن شعب تواق للحرية"

أوضح أهالي مدينة ديرك وناحية تل كوجر التابعتين لمقاطعة قامشلو أنهم ماضون على درب النضال والمقاومة لمجابهة جميع الهجمات التي تشن على مناطقهم من قبل دولة الاحتلال التركي.

حيث شجبت المواطنة جميلة أحمد من أهالي مدينة ديرك، الهجمات الهمجية التي تشن على المنطقة وبيّنت "استهداف دولة الاحتلال التركي المنشآت الحيوية والخدمية هدفها تهجير الأهالي؛ لتسهيل استكمال مشروعها واحتلال جميع أراضينا".

سنقاوم الجوع والعطش

وأكدت "مهما فعل الاحتلال لن نركع لسياساته التي تهدف لإبادتنا، سنقاوم الجوع والعطش في سبيل تحقيق أهدافنا".

بدوره، قال المواطن صادق صادق من ديرك: "اتخذنا قرار المقاومة من أجل المطالبة بحقوقنا وهذه الهجمات لن تثنينا عن النضال والدفاع عن مشروعنا الديمقراطي"، وشدد "لن نرضخ للعبودية والخنوع وإعداء الإنسانية".

وأكد المواطن أسد عبد العزيز من مدينة ديرك، أن هذه الهجمات جرائم حرب وعلى أهالي المنطقة مجابهتها والضغط على القوى الدولية لمحاسبة تركيا على جرائمها، وشدد "سنقاوم؛ لأننا شعب تواق للحرية ومن المستحيل كسر إرادتنا؛ لأنها مستمدة من تضحيات الشهداء".

نوّه المواطن زاهد حسين من ناحية تل كوجر إلى أن "هذه الهجمات هدفها ضرب مشروع الأمة الديمقراطية القائم على أخوة الشعوب واستكمال حلمه في إعادة العثمانية القائمة على دماء الشعوب".

وشدد "لن يستطيعوا النيل من تلاحمنا ووحدتنا الوطنية".

واستغرب زاهد من نفاق زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان على وسائل الإعلام إذ يعلن تضامنه مع عزة ضد هجمات إسرائيل وهو يرتكب أبشع الجرائم بحقنا".

من جانبها، أدانت المواطنة أمل الجلود من ناحية تل كوجر الصمت الدولي حيال هذه الهجمات وحملتهم مسؤولية استمرار الجرائم، وشددت "سنكمل مسيرة الحرية على درب النساء الرياديات حتى تحقيق سوريا ديمقراطية".

المواطن محمود صالح من ناحية تل كوجر أوضح: "نحن شعب ننتهج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الداعي للسلام، لا نهاجم أحداً ولكننا سندافع عن أنفسنا أمام الهجمات التي تستهدفنا".

فيما عاهدت المواطنة أمل علي من تل كوجر بـ "حماية مكتسبات الشهداء وتصعيد النضال حتى تحقيق النصر لشعب المنطقة".

(كروب/آ)

ANHA