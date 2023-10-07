شيّع المئات من أهالي مدينة قامشلو وقراها التابعة لإقليم الجزيرة، اليوم، جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمد أحمد كندو، الذي استشهد في الهجوم التركي على قرية في عامودا بتاريخ 5 تشرين الأول، لمثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

وشارك في المراسم أعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي ورفاق درب الشهيد وعائلته، وممثلون عن المؤسسات والمجالس المدنية، وأهالي مدينة قامشلو وعضوات مؤتمر ستار، وحركات وتنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات الشبابية.

وحمل رفاق الدرب نعش الشهيد محمد أحمد على الأكتاف من أمام مزار الشهيد دليل ساروخان إلى منصة التشييع، ليقف بعدها المشاركون في المراسم دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

قدمت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء في تلّ براك، وعد عليوي، العزاء لذوي الشهيد وجميع شهداء القصف التركي. واستنكرت جرائم المحتل التركي وتصعيده للهجمات عبر ضرب المنشآت الحيوية والخدمية واستهداف المواطنين.

وأوضحت وعد عليوي: "طالما نقتدي بشهدائنا سننتصر. وسنحافظ على المكتسبات التي ضحوا بحياتهم في سبيلها، لن نهزم طالما تنتفض في عروقنا دماء العزة والكرامة".

بدورها، أشادت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في قامشلو فاطمة الجاسم، بتكاتف الشعب في وجه هجمات الإبادة التي تطال المنطقة، وأكدت: "ما دمنا نعمل بجد لأجل بناء وطن حر سنهزم كل المكائد التي تستهدف إرادتنا كمكونات".

وبيّنت فاطمة الجاسم أن المحتل التركي يستهدف المنشآت الحيوية والخدمية بهدف إخضاع الأهالي وكسر إرادتهم، وقالت: "لن نتراجع وسنستمر بالمقاومة والكفاح في سبيل حماية وطننا"، ودعت الشعب للانتفاضة في وجه هجمات المحتل التركي.

بعدها قرئت وثيقة الشهيد محمد كندو من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، وسلمت لذويه، ووُري بعدها جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان.

(كروب/آ)

ANHA