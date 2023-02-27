"لن نتنازل عن مطلبنا في تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان"

أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، بحضور ممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة وريفها، ومكاتب ولجان المرأة في الإدارة، بالإضافة إلى عضوات اتحاد المرأة الشابة ونساء من المدينة، ببيان كتابي، طالب فيه بالكشف عن وضع القائد أوجلان وفك العزلة المشددة عليه.

أوضح البيان الذي قرئ من قبل عضوة لجنة الصلح في التجمع ماجدة الكريم، أمام مبنى البرج وسط الطبقة، أنه "حيث ينشغل العالم بالكارثة الإنسانية التي ضربت سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري (شباط)، وأدى لدمار كبير في معظم المدن السورية والتركية، وكبدت خسائر وأرواح بشرية ومادية كبيرة، لا يزال حزب العدالة والتنمية يسيس الأحداث ويستخدم هذه الفاجعة الإنسانية لتحقيق مآربه ومصالحه الدنيئة بحق الشعوب".

وأفاد بأنه في الوقت الذي تطالب الشعوب بمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة منذ سنوات، فإن عدم الكشف عن وضعه الصحي وسلامته الجسدية بعد الكارثة المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، يثير تساؤلات واستفهامات كثيرة حول مدى الضرر الذي لحق بجزيرة إمرالي (حيث يحتجز القائد أوجلان).

منوهاً بذلك إلى أن محاميي القائد أوجلان وذويه ومنذ مدة لم يتمكنوا من الالتقاء به أو التواصل معه؛ بسبب تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة عليه، مشيراً في الوقت نفسه إلى تجاهل لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، تقديم أي تقرير يؤكد للشعوب لقائها بالقائد أوجلان.

ولفت إلى أن إصرار دولة الاحتلال التركي في محاربة فكر وفلسفة عبد الله أوجلان، بدأ باستخدام جميع الحروب ضده مثل حبسها لمياه نهر الفرات، واستخدامها سلاحاً ضد الشعوب، مما تسبب باختلال طبقات الأرض وخلق تلك الكارثة المدمرة.

تجمع نساء زنوبيا طالب في بيانه، القوى الدولية ومنظمة حقوق الإنسان وكافة الأحرار الذين يؤمنون بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان القيام بدورهم الإنساني والضغط على دولة الاحتلال التركي في فك العزلة عن القائد والسماح لمحاميه وذويه برؤيته.

مؤكداً في نهاية البيان "مهما فعلت دولة لاحتلال التركي، فإن فك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان مطلبنا ولن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر، وأنها (أي دولة الاحتلال التركي) لن تستطيع تحقيق ما تسعى إليه؛ لأن الشعوب تنهل من فكر وفلسفة القائد أوجلان، وسنرفع من وتيرة نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير القائد جسدياً ولن يستطيع أحد حجب شمسنا".

(س ك/ي م)

ANHA